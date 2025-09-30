Es tendencia:
A qué hora se juega River vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

Todos los detalles relacionados con el desarrollo del trascendental encuentro entre el Millonario y la Academia por la Copa Argentina.

Por Gabriel Casazza

River, Racing y un partido que acapara la atención.
Se aproxima uno de los partidos más importantes y atractivos del año en el marco del fútbol doméstico. Sucede que dos pesos pesados como River Plate y Racing Club se encuentran ultimando todos los detalles para medir fuerzas bajo la órbita de los cuartos de final de la presente edición de la Copa Argentina.

Este jueves 2 de octubre, con el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central como testigo y como escenario, el Millonario y la Academia chocan con la misión en común de colocarse entre los cuatro mejores equipos de dicho certamen doméstico.

No es un detalle menor que los de Marcelo Gallardo llegan golpeados a este partido tras la eliminación ante Palmeiras en la Copa Libertadores de América y la posterior caída contra Deportivo Riestra, mientras que los de Avellaneda lo hacen envalentonados por hallarse en las semifinales del mencionado torneo continental.

Adrián Maravilla Martínez y Maximiliano Salas, los protagonistas del cruce entre Racing y River. (Foto: Getty)

Hora y TV de River vs. Racing por Copa Argentina

El partido entre River Plate y Racing Club, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, se llevará a cabo este jueves 2 de octubre, desde las 18 horas de la República Argentina, en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central.

Paralelamente, este importante duelo entre el Millonario y la Academia podrá visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de TyC Sports. A su vez, también podrá seguirse por la plataforma de TyC Sports Play.

La posible formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández; Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

La probable formación de Racing

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Agustín Almendra, Bruno Zuculini, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

