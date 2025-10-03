Cuándo se juegan las semifinales entre River e Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

Después de la victoria ante Racing por 1-0 con el gol anotado por Maximiliano Salas, ya es un hecho que River e Independiente Rivadavia se enfrentarán por las semifinales de la Copa Argentina 2025. Por ese motivo, ya empieza a planificarse el partido que definirá cuál de los dos clasifica a la final del certamen federal y al mismo tiempo quién quedará eliminado en esta precisa instancia.

Este jueves, en un encuentro híper caliente en el que sucedió de todo, el Millonario sacó boleto a la próxima ronda de la competición y le puso punto final a la pésima racha de cuatro derrotas consecutivas que lo tenía a maltraer. Con ese panorama en mente, comienza a pensar en un rival que no será sencillo de vencer para poder decir presente en una nueva final del fútbol argentino.

Lo cierto es que la fecha estipulada para la semifinal entre River e Independiente Rivadavia sería el miércoles 22 de octubre. Si bien todavía resta conocer la confirmación oficial que emitirá la Asociación del Fútbol Argentino en los próximos días, todo indica que ese será el momento en el que se saquen chispas ambos equipos con el objetivo de conseguir la ansiada clasificación.

El trofeo de la Copa Argentina.

Otro detalle a tener en cuenta es la sede que albergará el compromiso en cuestión. Aunque a esta hora la AFA no anunció en qué recinto se jugará, hay dos principales candidatos: Estadio Único Madre de Ciudades o Mario Alberto Kempes. Al igual que la fecha, se espera que el ente regulador lo comunique públicamente lo más pronto posible para así iniciar la organización.

Pese a que Santiago del Estero podría quedarse con el duelo, como tantas veces lo ha hecho a lo largo de la Copa Argentina o de distintos partidos de suma importancia para definir títulos en juego, la realidad marca que pica en punta la ciudad de Córdoba. Esto se debe a que cuenta con mayor capacidad y también facilitaría los traslados de ambas parcialidades, por cercanía y caminos.

Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en Córdoba. (Getty Images)

Vale destacar que el historial marca que es un duelo extremadamente parejo. Se enfrentaron tres veces en el último año y medio, con dos victorias para Independiente Rivadavia y una para River, lo que deja en evidencia que la abultada diferencia de jerarquía entre los planteles es solo cuestión de números y no se refleja cuando la pelota empieza a rodar dentro del campo de juego.

En el encuentro de marzo de 2024, el Millonario se impuso por 2-0 en el Estadio Monumental. Luego se volvieron a ver las caras en el Malvinas Argentinas a finales del año pasado y ahí ganó la Lepra por 2-1. Pero en el medio disputaron un amistoso y fue ahí cuando Independiente Rivadavia goleó 4-0 a River, en un cotejo también disputado en Mendoza, pero no por los puntos.

