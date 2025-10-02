El gesto de Marcos Acuña que desató la furia de los hinchas de Racing y la repugnante reacción de Rocky Balboa

Final caliente. River ganó por 1 a 0 ante Racing y es semifinalista de la Copa Argentina. Luego de que Adrián Martínez sea expulsado por doble amarilla en los minutos finales del partido, el compromiso en Rosario se desvirtuó por completo y terminó con múltiples tánganas en el campo de juego.

Una de ellas tuvo a Marcos Acuña de protagonista. Cuando quedaban cinco minutos de compromiso, el lateral izquierdo con pasado en la Selección Argentina tuvo un gesto que generó mucho malestar en el público racinguista y en los hinchas académicos en general.

Cuando River ya se estaba llevando el partido a su favor, el Huevo se detuvo a hacer jueguitos con la cabeza en frente de la tribuna de Racing antes que se ejecute una pelota parada.

Más allá del repudio y los abucheos de los hinchas, Acuña también despertó enojo dentro de la cancha y tuvo la reacción de los jugadores de Racing. Adrián Balboa fue el primero en reaccionar, yendo a torear al neuquino. Hernán Mastrángelo, árbitro del partido, terminó amonestando a los dos.

Final con tángana en Racing – River: Balboa escupió a Acuña

Con Marcos Acuña como apuntado, además de Maximiliano Salas, los jugadores de Racing fueron a increpar a sus pares de River sobre el final del partido. Insultos, empujones, tánganas y acusaciones volaron luego de que Mastrángelo pite el final del compromiso.

Uno de los motivos por los que el final terminó así de caliente se debió a un escupitajo de Rocky Balboa hacia Acuña. En una cámara de TyC Sports, se vio como el uruguayo escupió a centímetros de la cara al lateral de River, lo que desató la furia del Huevo y la reacción de ambos bandos.

