Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Argentina

El gesto de Marcos Acuña que desató la furia de los hinchas de Racing y la repugnante reacción de Rocky Balboa

El lateral izquierdo de River tuvo un desafortunado gesto contra su ex equipo sobre el final del partido.

Por Lautaro Tiburzio

El gesto de Marcos Acuña que desató la furia de los hinchas de Racing y la repugnante reacción de Rocky Balboa
© CapturaEl gesto de Marcos Acuña que desató la furia de los hinchas de Racing y la repugnante reacción de Rocky Balboa

Final caliente. River ganó por 1 a 0 ante Racing y es semifinalista de la Copa Argentina. Luego de que Adrián Martínez sea expulsado por doble amarilla en los minutos finales del partido, el compromiso en Rosario se desvirtuó por completo y terminó con múltiples tánganas en el campo de juego.

Una de ellas tuvo a Marcos Acuña de protagonista. Cuando quedaban cinco minutos de compromiso, el lateral izquierdo con pasado en la Selección Argentina tuvo un gesto que generó mucho malestar en el público racinguista y en los hinchas académicos en general.

Cuando River ya se estaba llevando el partido a su favor, el Huevo se detuvo a hacer jueguitos con la cabeza en frente de la tribuna de Racing antes que se ejecute una pelota parada.

Más allá del repudio y los abucheos de los hinchas, Acuña también despertó enojo dentro de la cancha y tuvo la reacción de los jugadores de Racing. Adrián Balboa fue el primero en reaccionar, yendo a torear al neuquino. Hernán Mastrángelo, árbitro del partido, terminó amonestando a los dos.

Tweet placeholder

Final con tángana en Racing – River: Balboa escupió a Acuña

Con Marcos Acuña como apuntado, además de Maximiliano Salas, los jugadores de Racing fueron a increpar a sus pares de River sobre el final del partido. Insultos, empujones, tánganas y acusaciones volaron luego de que Mastrángelo pite el final del compromiso.

Publicidad

Uno de los motivos por los que el final terminó así de caliente se debió a un escupitajo de Rocky Balboa hacia Acuña. En una cámara de TyC Sports, se vio como el uruguayo escupió a centímetros de la cara al lateral de River, lo que desató la furia del Huevo y la reacción de ambos bandos.

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad

Así está el cuadro de la Copa Argentina 2025

  • Independiente Rivadavia vs. Racing o River
  • Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba.
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

jpasman
toti pasman

Gracias a Simeone, Julián Álvarez puede ser nuestro Messi en el próximo Mundial

Lee también
Los hinchas destrozaron a Maravilla Martínez por su partido ante River: "De no creer lo de este tipo"
Fútbol Argentino

Los hinchas destrozaron a Maravilla Martínez por su partido ante River: "De no creer lo de este tipo"

Así quedaron las semifinales de la Copa Argentina tras la clasificación de River
Copa Argentina

Así quedaron las semifinales de la Copa Argentina tras la clasificación de River

Los mejores memes de la victoria de River ante Racing por la Copa Argentina
Copa Argentina

Los mejores memes de la victoria de River ante Racing por la Copa Argentina

Salas habló tras su gol a Racing: "Nunca estuve nervioso"
River Plate

Salas habló tras su gol a Racing: "Nunca estuve nervioso"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo