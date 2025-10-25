El primer tuit de Argentinos Juniors tras la eliminación de River y la clasificación de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina

Argentinos Juniors no tardó en reaccionar a la confirmación de su rival para la final de la Copa Argentina, para lo que debió esperar hasta la madrugada por la definición en tanda de panales de la llave entre River e Independiente Rivadavia.

Tras igualar sin goles en los 90 minutos de juego reglamentarios, fue el equipo mendocino el que terminó celebrando una clasificación histórica, con Sebastián Villa como encargado de marcar el último penal, y en consecuencia propinando un golpe más al que conduce Marcelo Gallardo.

Consumada la eliminación del Millonario, desde Argentinos Juniors se anunció: “Tenemos rival para la final de la Copa Argentina”, añadiendo el escudo de Independiente Rivadavia a la foto de su propio festejo tras derrotar 2-1 a Belgrano de Córdoba en la otra semifinal.

Ambos equipos disputarán por primera vez el partido por el título en el certamen y ya fueron notificados sobre posibles fechas, todavía tentativas, en las que podría desarrollarse esa final, para la que también quedará por definir una sede.

El duelo entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza podría tener lugar entre finales de noviembre e inicios de diciembre, siendo clave para definirlo si estos equipos lograrán acceder también a los octavos de final del Clausura 2025 de la Copa de la Liga. De momento, el miércoles 26 de noviembre y el miércoles 3 de diciembre son las dos opciones principales.

¿Cuál será la sede de la final?

Habiendo quedado descartado el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza con la clasificación de Independiente Rivadavia, sería El Gigante de Arroyito, donde hace de local Rosario Central, el favorito a recibir la final de la Copa Argentina. Sin embargo, el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero son también opciones.

Tabla histórica de títulos en Copa Argentina

4-Boca Juniors

3-River Plate

1-Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.