La Inteligencia Artificial avisó que habrá partidazo entre River y Racing e indicó quién avanzará en la Copa Argentina

Este jueves, con el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central como testigo y como escenario, River Plate y Racing Club se encuentran frente a frente bajo la órbita de los cuartos de final de la presente edición de la Copa Argentina. Como consecuencia de ello, hay una enorme expectativa depositada en este juego entre dos pesos pesados.

Por un lado, el Millonario arriba a este espectáculo en medio de grandes turbulencias como consecuencia de la dolorosa eliminación ante Palmeiras por la Copa Libertadores de América. Al mismo tiempo, el fin de semana pasado, los comandados estratégicamente por Marcelo Gallardo cayeron ante el modesto Deportivo Riestra en el Estadio Monumental.

Distinta es la situación de los dirigidos por Gustavo Costas, que vienen de barrear a Vélez Sarsfield por el mencionado torneo continental y ya se preparan para disputar las semifinales ante un gigante del calibre de Flamengo. A su vez, los de Avellaneda empataron sin goles en el Clásico de Avellaneda contra Independiente hace apenas algunas horas.

En medio de ese panorama, la Inteligencia Artificial volvió a aparecer en escena para despacharse con un pronóstico realmente contundente sobre este partido entre River y Racing. “Gemini” no presentó demasiadas dudas al respecto, vaticinó un resultado e indicó quién será el equipo clasificado para las semifinales de la Copa Argentina.

Maxi Salas, de reciente pasado en Racing, vivirá un partido especial. (Foto: Getty)

El pronóstico de la IA de River vs. Racing

“Mi predicción es que River derrotará a Racing por 2-1. Los autores de los goles del conjunto Millonario serán Facundo Colidio y Juan Fernando Quintero, mientras que Adrián Martínez anotará para la Academia”, sentenció la Inteligencia Artificial, augurando una clasificación de los del barrio porteño de Núñez para meterse entre los cuatro mejores.

“Espero un partido abierto, con goles de ambos lados, pero con River logrando la victoria por la mínima diferencia para avanzar a la semifinal de la Copa Argentina”, profundizó “Gemini”, decretando una necesaria recuperación para los dirigidos por el Muñeco ante un contrincante de los más complejos que existen en la actualidad.

“Si bien River llega con una racha de cuatro derrotas consecutivas, en el historial de enfrentamientos directos, ha ganado o empatado en la mayoría de los clásicos contra la Academia. El equipo necesita reaccionar y el Millonario suele sacar ese plus de jerarquía en esta clase de partidos”, completó la Inteligencia Artificial sobre el vencedor.

Hora y TV de River vs. Racing por Copa Argentina

El partido entre River Plate y Racing Club, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, se llevará a cabo este jueves 2 de octubre, desde las 18 horas de la República Argentina, en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central.

Paralelamente, este importante duelo entre el Millonario y la Academia podrá visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de TyC Sports. A su vez, también podrá seguirse por la plataforma de TyC Sports Play.

