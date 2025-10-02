Es tendencia:
La reacción de Maximiliano Salas al reencontrarse con sus ex compañeros de Racing

El delantero correntino afronta su primer partido frente a Racing, el club del que se marchó hacia River.

Por Julián Mazzara

Maxi Salas en la previa al partido ante Racing.
© TyC SportsMaxi Salas en la previa al partido ante Racing.

En la previa al partido entre Racing y River, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina, se habló muchísimo de lo que iba a ocurrir con Maxi Salas tras lo que fue su partida del club de Avellaneda para sumarse a las filas del elenco dirigido por Marcelo Gallardo.

Los hinchas de la Academia le dedicaron un pasacalle que se observó en las inmediaciones del Gigante de Arroyito, donde también fue apuntado el DT del Millonario. Y al momento de saltar al campo de juego, hubo abrazos y besos entre los compañeros.

El delantero, más allá de que recibió muchísimo repudio por parte de los fanáticos racinguistas, solamente se marchó enemistado con la dirigencia liderada por Diego Milito, por lo que su relación con Gustavo Costas y los jugadores quedó todo bien. De ahí el afectivo saludo.

La chicana de los hinchas de Racing a Maximiliano Salas

Durante la previa del partido, los hinchas de Racing le dedicaron una canción al delantero que ahora está en el club de Núñez: “Salas se vendió a River para ver la Copa por televisión”, entonaron desde las tribunas para hacer referencia a lo que fue la eliminación en la Libertadores a manos de Palmeiras.

El paso de Maximiliano Salas por Racing

Durante toda su estadía en Racing, fueron 13 los goles que anotó Maximiliano Salas al cabo de 76 compromisos de carácter oficial. Además, conquistó dos títulos.

