Quién es el árbitro de Belgrano vs. Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina

El colegiado del compromiso del certamen federal será Yael Falcón Pérez. Conocé la terna completa y todos los detalles.

Por Lautaro Tiburzio

Belgrano y Argentinos Juniors abren las semifinales de la Copa Argentina y uno de los dos se convertirá en el primer finalista del certamen en su edición de 2025. El equipo de Ricardo Zielinski viene de un triunfazo ante Boca en el Torneo Clausura en La Bombonera, y el Bicho hizo lo propio en su casa frente a Newell’s, en lo que simbolizó el debut de Sergio Romero en el arco de La Paternal.

En el Gigante de Arroyito rosarino, ambos equipos se verán las caras desde las 21:10 y buscarán la primera final en su historia de la Copa Argentina. El vencedor esperará por el ganador de River e Independiente Rivadavia, que se disputará este viernes a las 22:10 en Córdoba.

El encuentro pautado para este jueves en Rosario tendrá a Yael Falcón Pérez como árbitro principal. El polémico colegiado que ha estado a cargo de Superclásicos y de otros partidos de fuste en el ámbito local será en encargado de impartir justicia en el duelo de semis.

Falcón Pérez estará acompañado de Maximiliano Del Yesso y Juan Mamani como jueces de línea, y el cuarto árbitro será Yamil Possi. Cabe destacar que la Copa Argentina no posee VAR.

Formaciones de Belgrano y Argentinos Juniors

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Así está el cuadro de la Copa Argentina 2025

