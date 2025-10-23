Esto dijo el presidente de Independiente Rivadavia sobre Sebastián Villa a horas de las semifinales de la Copa Argentina ante River

En el Estadio Mario Alberto Kempes, River Plate e Independiente Rivadavia se verán las caras este viernes por las semifinales de la Copa Argentina. A dos partidos del título, la conquista de este torneo nacional podría solucionar más de un problema para los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Mientras el Millonario pelea por avanzar a los octavos de final del Torneo Clausura y sumar para la Tabla Anual, la Copa Argentina podría traer alivio al sumar un nuevo trofeo a la tribuna, pero también resolvería la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Por esos motivos, el duelo de este viernes ante la Lepra Mendocina es uno trascendental para los del Muñeco. Sin embargo, el plantel de River sabe que tendrá que enfrentar a un viejo conocido, que se motiva al jugar ante los de Núñez.

En entrevista con Cancha Embarrada, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, palpitó este reencuentro: “Hay un jugador en Independiente Rivadavia que tiene una historia contra River muy rica. Habitualmente, Sebastián Villa le hace goles a River. Esperemos que repita su historia como en Boca e Independiente Rivadavia. Sebastián es un jugador clave para Independiente”.

Es que, por su pasado en Boca, el delantero colombiano sabe lo que es enfrentar a River. En total, incluyendo este ciclo en el conjunto mendocino, chocó ante los de Núñez en 11 oportunidades en las que anotó 4 goles y dio 2 asistencias. Incluso, tiene balance positivo con 4 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

Daniel Vila, confiado para enfrentar a River

“Cada partido es distinto al anterior. Cada partido son 90 minutos y en este caso más alargue y penales. Insisto en que gana el que esté más concentrado, el que tenga más ánimo de victoria y el que haga las cosas mejor. Obviamente también el que tenga un poquito más de suerte”, sostuvo el presidente de Independiente Rivadavia.

Publicidad

Publicidad

Y contó las sensaciones en el equipo: “Independiente está muy bien para este partido, con muchas ganas. Hay que mentalizarse para enfrentar a un rival tan grande como es River. Así como es grande el rival, también es grande la oportunidad de ganarle”.

“Tengo fe, confianza. Creo que tenemos argumentos deportivos y futbolísticos. Tenemos con qué dar batalla, lo hemos demostrado”, cerró con sus expectativas para Independiente Rivadavia.

ver también Driussi o Colidio, la duda de Gallardo en River para enfrentar a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina