Sebastián Villa y una especial dedicación tras la histórica eliminación a River con Independiente Rivadavia: “Gloria a Dios”

En el Estadio Mario Alberto Kempes, Independiente Rivadavia hizo historia al eliminar por penales a River Plate en las semifinales de la Copa Argentina. Tras el empate sin goles en los 90 minutos, Sebastián Villa se convirtió en el héroe de los mendocinos al acertar el quinto remate de su equipo.

El delantero colombiano extendió así su buena racha ante el Millonario, rendimientos que encadena desde su etapa en Boca Juniors. Tras el encuentro y en medio de los festejos de la Lepra, el jugador paisa habló ante los micrófonos de TyC Sports.

“Una alegría inmensa. Muy contento. Esta victoria se la quiero dedicar a mi familia que está en Medellín, apoyándome siempre en todo este proceso. A mi mujer Carolina, que sin ella todo esto no hubiese sido posible. Me ha aguantado todo. Siempre ha creído en mí. Gloria a Dios”, comenzó el cafetero con las dedicatorias

Y se extendió con palabras para los seguidores de Independiente Rivadavia y quiénes trabajan en la institución: “Hoy puedo retribuirle también a toda esta hinchada y al club que apostó por mí. Muy feliz.Es lo lindo del fútbol. Habló la Justicia por mí. Estoy aquí en Independiente Rivadavia que me dio la oportunidad. Agradecido por el club, por Daniel Vila, por toda la gerencia, por el profe Berti, que desde el primer minuto confió en mí. Muy feliz”.

Con este desenlace, Independiente Rivadavia se preparará para jugar la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, que dejó en el camino a Belgrano en la otra llave. Además del título, estará en juego para el ganador un boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Los números de Sebastián Villa ante River

El delantero colombiano sabe lo que es enfrentar a River. En total, incluyendo este ciclo en el conjunto mendocino, chocó ante los de Núñez en 12 oportunidades en las que anotó 4 goles y dio 2 asistencias, además del acierto en la tanda de este viernes. Incluso, tiene balance positivo con 5 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

