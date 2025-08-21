Es tendencia:
El comunicado de CONMEBOL tras los violentos incidentes en Independiente vs. U de Chile: “Se actuará con firmeza”

El ente rector del fútbol sudamericano se expresó a través de un comunicado respecto a su proceder ante los episodios de violencia que se sucedieron en el partido de Copa Sudamericana.

Tras decidir la cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile, correspondiente a la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana, CONMEBOL dio a conocer este jueves un comunicado que da cuenta de las investigaciones ya iniciadas y del monitoreo de las personas afectadas, además de la promesa de actuar con firmeza para castigar a los responsables de los episodios violentos que se sucedieron en el Estadio Libertadores de América.

El comunicado de CONMEBOL

“En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio.

La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria.

En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”.

Repudio desde FIFA

Gianni Infantino, presidente de FIFA, publicó un mensaje para repudiar lo acontecido en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el partido revancha que disputaron en Avellaneda Independiente y Universidad de Chile.

Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires. La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, expresó a través de su cuenta de Instagram.

“Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, solicitó el máximo mandatario del ente rector del fútbol mundial.

