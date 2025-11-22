Fue campeón con Lanús en el 2007 y palpita la final de la Sudamericana: “Sería un cierre ideal para Lautaro Acosta”

Lanús está movilizado. Cuentan las horas, los minutos. Se viene una nueva final internacional para el club del Sur del GBA, la octava en su historial. Tras ganar la Copa Conmebol en 1996 y la Sudamericana en el 2013, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino buscará su tercera copa. Este sábado a las 17 en Paraguay, se enfrentará a Atlético Mineiro y Marcos Aguirre, campeón en 2007, analiza lo que será esta nueva chance de vuelta olímpica para el Granate.

Aguirre con Pepe Sand, hoy ambos trabajando en el club. Foto IG.

“El día a día se vive con mucho nerviosismo, mucho entusiasmo. Sé que la gente está ilusionada, que va a en gran cantidad a Paraguay. Yo tengo familiares que van a viajar, amigos, conocidos del club. Al estar trabajando hoy en Juveniles, la verdad es que estamos ahí en el club y lo vivimos de cerca. La ilusión, la emoción que tiene el hincha, el nerviosismo, un poco de impaciencia de que llegue el momento”, contó el DT de la Octava .

“Creo que lo agarra en una linda etapa al club, en el cierre por ahí de la carrera de Lautaro Acosta, que sería un cierre ideal. Y el hecho de estar ahí es con orden, no solo futbolístico o deportivo, sino con orden institucional, apostando siempre a los jugadores del club, a tener gente del club trabajando en juveniles, como hoy en día José Sand en la parte de coordinación de juveniles, eso es muy importante. Sentir pertenencia, que los chicos entiendan que el club está por delante de todo. Ha tenido buenas y malas etapas el club, esta es una buena, y ojalá lo pueda cerrar con un título, otro título internacional y seguir agrandando la historia de este club de barrio, que al fin y al cabo es un club de barrio, la gente lo vive así y por eso se disfruta tanto cuando se llega a esta instancia porque sabemos lo difícil que es“, reconoció.

Aguirre surgió en Renato Cesarini, en Santa Fe, y llegó a Lanús a los 14 años. Rápidamente se sumó a las selecciones juveniles, siendo parte de planteles Sub 18, Sub 20 y siendo parte del equipo Sub 23 que en el 2003 conquistó la medalla de oro Panamericano en Santo Domingo. En esa Selección jugaban Maxi López (autor del gol ante Brasil en la final), Franco Cangele (goleador del torneo), Osmar Ferreyra y el fallecido Gustavo Eberto.

Después de jugar en Lanús y de lograr el primer título del club en Primera División en 2007 en aquel equipo dirigido por Ramón Cabrero, el defensor se fue a España para jugar en el Real Valladolid. Luego pasó por Arsenal, San Martín de San Juan, Instituto, Nacional de Uruguay (donde fue campeón) y otro paso por Lanús, entre otros equipos. Colgó los botines en el 2020.

De aquel título recuerda: “Orgullo de haber cambiado un poco la historia y la mentalidad de un club de barrio que hoy en día juega finales internaciones“.

Celebrando el título 2007. Foto Archivo.

-¿Cuál puede ser la clave?

-Pienso que la clave va a pasar por la efectividad. Lanús con poco se genera situaciones claras. Un equipo ordenado, que suele esperar y salir rápido con los jugadores de experiencia que tiene. Y yo creo que en la efectividad va a la clave. El Mineiro es un buen equipo con jugadores rápidos, típico de brasilero. Quizá va a generar situaciones y hay que tratar de aprovechar alguna contra como lo hizo en la clasificación con Fluminense. Ahí va a estar la clave. Sabiendo que es un partido quizá aparte, es una final, estará en los pequeños detalles.

“Lo veo bien. Desde mi lugar, hoy como entrenador de juveniles y con mi experiencia como jugador, creo que el fútbol es un momento, es un buen momento. Se fueron dando los resultados, algunas llaves fueron duras con clasificación a último momento, pero creo que es el momento de Lanús. Tiene un rival duro por delante, como todo equipo brasilero, pero creo que desde el orden puede hacer un buen partido y tener posibilidades, ojalá que pueda coronar esta Copa con el trofeo, que sería un título internacional importante para el club y representando a Argentina en este caso”, agregó.

El primer título internacional de Lanús fue en el 96, y logró vencer en la final a Independiente Santa Fe. Un año después, cayó con el mismo rival que tendrá el sábado. Por la Copa Sudamericana 2013 la definición fue ante Ponte Petra y terminó dando la vuelta olímpica, coronando su segunda copa internacional.

Tuvo varias finales más, pero no pudo celebrar: en el 2014 perdió la Recopa Sudamericana otra vez con el Mineiro y la Suruga Bank con el Kashiwa Reysol. En el 2017 subió un escalón: cayó en la final de la Libertadores, perdiendo con Gremio. Y repitió subcampeonato en la Sudamericana, cayendo con Defensa y Justicia.

Ahora tiene una chance más de celebrar, pero no descuida el torneo. El miércoles por los octavos de final se enfrentará a Tigre y buscará los cuartos, en donde jugaría con el ganador de River y Racing.

“Se desvía un poco el foco por la final internacional. Está en una etapa definitoria, quizás sin hacer mucho ruido, con varias fechas de anticipación, entonces no se toma todavía por ahí la trascendencia de lo que se hizo. Después de Mineiro creo que se pensará en Tigre, un rival duro, un buen entrenador, que lo conozco del paso por el club, buena persona. Creo que va a ser un rival duro, pero considero que quizá está Lanús en cuanto a la clase de los jugadores un escaloncito por arriba, ojalá que lo pueda plasmar en el resultado y después pensar en River o Racing, el que venga. Ojalá pueda clasificar primero con Tigre, después si es River o Racing, la verdad dos equipos importantes, grandes del fútbol argentino. River no en un buen momento y Racing creciendo después de haber tenido un bache así que cualquiera de los dos va a ser una medida importante”, agregó Aguirre.

Cómo se juega la final de la Copa Sudamericana

La Final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro se jugará este sábado 22 de noviembre a las 17 hs en el estadio Defensores del Chaco. Se podrá ver en vivo con televisación de ESPN y DSports, más transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

El partido constará de dos tiempos de 45 minutos, como habitualmente sucede. Sin embargo, en caso de empate habrá alargue y se divide en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si aún persiste la igualdad en el marcador, el nuevo campeón se definirá a través de una tanda de penales al mejor de 5 y, de ser necesario, uno a uno posteriormente.