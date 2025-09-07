La polémica por el cruce de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana que protagonizaron Independiente y la Universidad de Chile no cesa. Tras la resolución de Conmebol y el posterior comunicado del club de Avellaneda, el que se sumó a la contienda, de manera totalmente inesperada, fue la Federación Boliviana de Fútbol.

“La decisión de la Conmebol sienta un precedente nefasto (…). La violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final. Envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica. Los violentos de siempre pueden salirse con la suya”, apuntó la institución comandada en la actualidad por Néstor Grindetti, al enterarse de su descalificación del certamen internacional.

Al respecto, la FBF publicó en sus cuentas de redes sociales su respaldo a la Conmebol y atacó a Independiente por su notificación: ”La Federación Boliviana de Fútbol rechaza categóricamente las declaraciones de Independiente y expresa su pleno respaldo al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y a los órganos disciplinarios de la Confederación”.

Y continúo: “Reiteramos nuestro rechazo a toda forma de violencia, que solo pone en riesgo la seguridad, la integridad y el espíritu del fútbol sudamericano. Recordamos a los clubes e instituciones su deber de cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad y con las normas que rigen nuestras competiciones”.

El comunicado de la FBF contra Independiente.

Y cerró: ”Nadie está por encima de las reglas, y su respeto es la base para garantizar justicia, equidad y la esencia misma del deporte. En la Federación Boliviana de Fútbol reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la justicia deportiva y la defensa del fútbol como espacio de unión, convivencia y celebración para todos los países de la región”.

La sanción de Conmebol para Independiente y U de Chile

Para Independiente:

Descalificación de la Copa Sudamericana 2025. La U de Chile avanzó a los cuartos de final.

La U de Chile avanzó a los cuartos de final. Jugar 7 partidos como local a puertas cerradas en futuras competiciones de la CONMEBOL.

en futuras competiciones de la CONMEBOL. Jugar 7 partidos como visitante sin la presencia de sus hinchas en futuras competiciones de la CONMEBOL.

en futuras competiciones de la CONMEBOL. Multa económica de 150.000 dólares estadounidenses.

Para la Universidad de Chile:

Jugar 7 partidos como local a puertas cerradas en Cuartos de Final de la Copa Sudamericana y en futuras competiciones de la CONMEBOL.

en Cuartos de Final de la Copa Sudamericana y en futuras competiciones de la CONMEBOL. Jugar 7 partidos como visitante sin la presencia de sus hinchas frente a Alianza Lima y en futuras competiciones de la CONMEBOL.

frente a Alianza Lima y en futuras competiciones de la CONMEBOL. Multa económica de 270.000 dólares estadounidenses.

