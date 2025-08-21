Las versiones de los medios chilenos sobre los incidentes entre Independiente y U de Chile

Tanto en Argentina como en Chile no salen de la conmoción por las escenas que dejaron los enfrentamientos entre los hinchas de Independiente y U de Chile en el Estadio Libertadores de América, en una jornada en la que se estaba desarrollando el encuentro de vuelta de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana.

Al respecto, los medios trasandinos brindaron sus versiones a raíz de los graves incidentes. ”La historia había comenzado en la previa, cuando algunos buses de aficionados chilenos fueron atacados”, destacó La Tercera, en lo que en un primer momento iba a ser la crónica del encuentro entre el elenco comandado por Julio Vaccari y el de Gustavo Álvarez.

Y el mismo medio continuó: ”A través de altoparlantes, se insistió más de una vez en el desalojo del sector de la U. Se jugaron apenas tres minutos del segundo lapso. La voz del estadio repetía el mensaje, para que la hinchada de los azules desalojara el recinto. “Universidad de Chile será sancionado”. Para ese entonces, las imágenes que llegaron desde Argentina eran lamentables”.

Por su parte, Emol.com, uno de los sitios web con más alcance en Chile, resaltó: ”Se supo que hinchas de la U estuvieron todo el primer tiempo lanzando proyectiles a los argentinos ubicados en la bandera inferior. Desde piedras hasta bolsas con excremento. Parte de la hinchada de la U prendió fuego a las butacas del estadio e incluso atacó con bombas de estruendo a la gente del “Rojo””.

Además, describe las sensaciones que provocó en la parcialidad visitante el pedido de desalojo de la tribuna: ”Por altoparlante se le volvió a decir a la gente de la U que se fuera. Varios tenían miedo de hacerlo por lo que se iban a encontrar afuera, pero comenzaron a salir del recinto paulatinamente”.

Y cerró: ”Lo que ocurrió después fue un ataque salvaje. A los hinchas de la U los golpearon con puñetazos y objetos contundentes, además los desnudaron. Un fanático de los azules, al verse acorralado, trepó la reja y cayó al vacío”.

Por su parte, el portal En Cancha, subrayó la invasión de la barra de Independiente al sector ocupado por los chilenos: ”Entre los acontecimientos ocurridos, uno de los más graves fue el enfrentamiento entre ambas barras, siendo los fanáticos del Rojo los que forzaron los ingresos a la zona de donde estaban apostados los fanáticos azules, los que durante el primer tiempo lanzaron objetos contundentes a los de Avellaneda”.

Comunicado de Conmebol por la cancelación del Independiente vs. U de Chile

Tras lo ocurrido, Conmebol emitió un comunicado con el que notificó su decisión por el lamentable episodio que se vivió en Avellaneda: ”La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”.

Y aclaró: ”Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”.

