“Partido cancelado”: el anuncio de Conmebol tras los graves incidentes en Independiente – Universidad de Chile

El partido entre Independiente y Universidad de Chile, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendido por el árbitro Gustavo Tejera luego de los graves incidentes que se originaron en la tribuna ocupada por la parcialidad chilena y a los que respondieron los hinchas argentinos.

En términos deportivos, el encuentro se encontraba igualado 1-1, pero con el 1-0 de la ida, quien se quedaba con el pasaje a los cuartos de final eran los dirigidos por Gustavo Álvarez. Pero desde las redes sociales de Conmebol indicaron que el cotejo estaba “cancelado”. La terminología llamó poderosamente la atención, y ambos equipos se someten a una gravísima sanción.

En abril de este año, en tierras chilenas, ocurrieron desmanes en la previa al partido de Copa Libertadores que protagonizaban Colo-Colo y Fortaleza por la fase de grupos. Hubo muertos y heridos, algo que también ocurrió en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. De hecho, la periodista Julieta Natalutti informó en sus redes sociales: “Desde el equipo médico en el estadio de Independiente me confirman que hay tres fallecidos y uno que está luchando por su vida”, esbozó. Y añadió: “De la platea las ambulancias siguen retirando a hinchas que están en riesgo”.

Existe la posibilidad concreta de que ambos equipos reciban una penalización por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol a raíz de que la barra-brava de Independiente respondió a las agreciones de los chilenos presentes en Avellaneda. A raíz de los incidentes que ocurrieron en el partido, en el artículo 5.1.11.4, el reglamento de Conmebol habla de la cancelación de un encuentro, donde esbozan que “en los casos en los que la interrupción fuera imputable a los clubes o las personas por la que éstos puedan ser responsables reglamentaria o disciplinariamente, se aplicará lo previsto en el Código Disciplinario, además de pagar todos los costos de la reanudación del encuentro”.

Cabe destacar que desde Universidad de Chile comunicaron oficialmente que “el partido fue cancelado (no se reanudará) por CONMEBOL por la falta de garantías de seguridad. La resolución del partido y la llave de octavos de final será comunicada por la propia CONMEBOL”. Por lo tanto, la suspensión del público para ambos equipos, como así también del estadio del Rojo y una multa económica, son las principales opciones que se barajan.

¿Qué dice Conmebol sobre las sanciones ante la cancelación de un partido?

En el reglamento, a través del artículo 5.1.13, desde la Confederación Sudamericana de Fútbol esbozan que “la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL determinará el monto de los daños ocasionados o los perjuicios financieros después de considerar las circunstancias de cada caso en particular y las pruebas disponibles. El club en cuestión puede ser descalificado de los próximos torneos organizados por la CONMEBOL. La CONMEBOL tomará futuras medidas según corresponda, como la suspensión del club de cualquier otra competición de la CONMEBOL.

Por otra parte, aseguran que “además de las sanciones disciplinarias y económicas descritas en el enunciado anterior, el club deberá responder exclusivamente por las indemnizaciones en materia civil u otra índole contra los demás clubes y/o terceros afectados, exonerando y liberando a la CONMEBOL de toda obligación y responsabilidad de cualquier naturaleza, así como de la responsabilidad por los daños y/o perjuicios causados a propios o a terceros”.

