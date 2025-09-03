Néstor Grindetti definió en una palabra la audiencia entre Independiente y Universidad de Chile en Conmebol

Néstor Grindetti regresó al país tras encabezar la comitiva de Independiente que participó de la audiencia de Conmebol que tuvo lugar este martes en Luque, Paraguay, de la que también participó Universidad de Chile; con la finalidad de que ambas partes expongan sus argumentos ante el organismo que deberá tomar una decisión final en relación al futuro de ambos clubes en la Copa Sudamericana tras la cancelación del partido revancha de octavos de final a causa de los episodios de violencia por demás conocidos que se desarrollaron el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América.

El presidente del Rojo se mostró optimista en que se atenderán a las razones expuestas por el club para adjudicar la responsabilidad a la hinchada del equipo chileno por los sucesos que llevaron a la cancelación del partido. Dijo que el objetivo principal es clasificar a la siguiente ronda, aunque manifestó que también se acatará una decisión que implique que se completen los 45 minutos que quedaban por disputarse.

Conforme con el desarrollo de los eventos en Luque, Grindetti definió la audiencia en Conmebol con una palabra: “Imparcial”. Y detalló: “El que diga que tiene una sensación de para dónde va a salir el fallo, no es así. Obviamente que creo y estoy convencido que nosotros tenemos razón y que tiene que pasar Independiente, pero también hay otros argumentos que el Tribunal evaluará”.

El presidente de Independiente repasó los aspectos más importantes de los argumentos presentados en la audiencia, que en su opinión fueron expuestos de manera muy convincente por los abogados del club. “Independiente no tiene la responsabilidad primaria en la suspensión del partido, asumiendo que en todos los riesgos que vinieron después, como organizadores, tenemos algo que ver. Pero en términos de la suspensión del partido, que es lo que tiene que decidir Conmebol, nosotros tenemos razón”, dijo.

La violencia llevó a la cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile que se estaba disputando en Avellaneda.

Y agregó: “Los que estuvimos ahí sabemos, y vivimos, que la responsabilidad primaria le cabe a los hinchas de Universidad de Chile. Ahora tenemos que calmar la ansiedad y esperar. Hay una instancia de apelación dentro de Conmebol y otra en el TAS. Pero hay que esperar a ver cómo sale el fallo”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se conocerá el fallo?

Grindetti dijo no tener información oficial sobre los plazos en los que se dará a conocer el fallo de Conmebol, aunque estimó que podría tener lugar durante el fin de semana.

“El presidente del Tribunal nos explicó que ellos ahora tienen que hacer algunas evaluaciones internas de todo lo que se presentó por escrito y lo que se dijo ayer. Después de esa evaluación van a expedirse. Viendo la cantidad de temas que son y cómo hay que analizarlo, supongo que se tomarán para eso el día de hoy y que el fin de semana podríamos tener el fallo. Pero no son tiempos ni que manejamos nosotros ni que nos hayan dicto exactamente cuáles son”, explicó.