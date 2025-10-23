Por qué Universidad de Chile vs. Lanús se juega sin público por la Copa Sudamericana 2025

Por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Universidad de Chile y Lanús se enfrentan buscando dar el primer golpe para llegar con mayor tranquilidad a la revancha que se disputará en Buenos Aires.

Este encuentro tiene una particularidad: no hay presencia del público, ya que tanto los hinchas del Bulla como los del Granate no pudieron asistir a las tribunas y observan el duelo desde sus respectivos domicilios.

Debido a que Conmebol sancionó a los fanáticos de Universidad de Chile por los incidentes que protagonizaron frente a los de Independienteen los octavos de final de este certamen, no tienen permitido el ingreso de sus simpatizantes. Y como consecuencia, los de Lanús tampoco pudieron asistir.

Los hinchas de Independiente y Universidad de Chile protagonizaron una barbarie en las tribunas. (Getty Images)

Todas las sanciones de Conmebol

La resolución obtenida en la audiencia determinó que Independiente quede descalificado, mientras que Universidad de Chile se mantuvieron con vida en el certamen. Además, los de Avellaneda tendrán que disputar siete partidos a puertas cerradas en futuros torneos continentales, mismo castigo que para el combinado chileno. A su vez, una sanción de 150.000 dólares de multa para cada uno, más 120.000 dólares de multa por racismo a la Universidad de Chile y 100.000 dólares por el mismo concepto para Independiente.

Publicidad

Publicidad

La terna arbitral de Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

(Brasil) Asistente 1: Danilo Manis (Brasil)

(Brasil) Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil)

(Brasil) Cuarto árbitro: Rafael Klein (Brasil)

(Brasil) VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

La formación de Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Lucas Assadi, Javier Altamirano; Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

La formación de Lanús vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Publicidad