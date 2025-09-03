Es tendencia:
Copa Sudamericana

La Conmebol acabó con el misterio y definió un clasificado tras el escándalo entre Independiente y U de Chile: las durísimas sanciones

Tal como adelantó Bolavip el martes, la Unidad Disciplinaria de Conmebol dio su veredicto final en el escandaloso caso del encuentro entre chilenos y el Rojo en Avellaneda.

Por German García Grova

Los jugadores de Independiente y U de Chile en el encuentro por Copa Sudamericana.
El pasado martes en horas de la tarde, comenzó la audiencia de la Unidad Disciplinaria de Conmebol con el fin de establecer una resolución en el caso del partido entre Independiente y Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Tras recabarse las pruebas del escándalo y los descargos de los dos equipos al respecto, la Conmebol dictó el fallo luego de dos días de audiencia. El veredicto final fue contundente: la clasificación de la Universidad de Chile a los cuartos de final del mencionado certamen continental y, por carácter transitivo, la eliminación de Independiente, tal como adelantó Bolavip este miércoles.

Desde que aconteció la bochornosa batalla campal del 20 de agosto entre los hinchas de Independiente y los de la U de Chile en el Libertadores de América, tanto Néstor Grindetti como Michael Clark (presidentes de respectivas instituciones) le adjudicaron la responsabilidad al rival y exigieron que Conmebol actúe a favor de sus clubes. Hoy, el ente madre del fútbol sudamericano marcó un precedente con su fallo.

Así las cosas, la resolución obtenida en la audiencia determinó que los dirigidos por Julio Vaccari queden descalificados, mientras que los de Gustavo Álvarez chocarán con Alianza Lima en la próxima instancia. Además, los de Avellaneda tendrán que disputar siete partidos a puertas cerradas en futuros torneos continentales, mismo castigo que para el combinado chileno. A su vez, una sanción de 150.000 dólares de multa para cada uno.

Las sanciones confirmadas. (Foto: CONMEBOL)

Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Ahora, con el fallo final de Conmebol, se desarrollarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana los días jueves 18 y 25 de septiembre. El compromiso por el primero de los partidos se disputará en el Estadio Matute ubicado en Lima, Perú, mientras que la revancha tendrá como sede el recinto de la Universidad de Chile, en la ciudad de Santiago.

Cabe destacar que las llaves de cuartos de final de la Sudamericana quedaron de la siguiente manera:

  • Universidad de Chile vs. Alianza Lima
  • Lanús vs. Fluminense
  • Bolívar vs. Atlético Mineiro
  • Independiente del Valle vs. Once Caldas
German García Grova

