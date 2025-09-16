Qué canal pasa hoy Lanús vs. Fluminense por la Copa Sudamericana

Por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Lanús recibe a Fluminense en el Estadio Néstor Díaz Pérez con el objetivo de lograr un buen resultado que le permita llegar bien parado a la revancha que se disputará en el Estadio Maracaná.

El Granate, que ganó su grupo, llegó a esta instancia luego de eliminar por penales en octavos de final a Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo con el que perdió en el partido de ida y le ganó sobre la hora en la revancha como local.

Fluminense, por su parte, también quedó primero de su grupo. En los octavos de final eliminó al América de Cali con un global de 4 a 1, tras ganar 2 a 1 la ida en Colombia y quedarse con la revancha en Brasil por 2 a 0.

Qué canal pasa Lanús vs. Fluminense por la Copa Sudamericana

El encuentro entre el Granate y el Flu, programado para este martes 16 de septiembre a las 21.30 horas de Argentina podrá verse en vivo a través de los canales 610 y 1610 de DSports. Además, lo transmitirá la plataforma de DGO vía streaming.

Lanús vs. Fluminense: formaciones y minuto a minuto