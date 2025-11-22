Es tendencia:
Qué pasa si Lanús gana, empata o pierde hoy vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana

Ambos equipos se enfrentaron por la Recopa Sudamericana de 2015, título que quedó en manos de los brasileños.

Por Juan Ignacio Portiglia

El granate quiere coronar por segunda vez en el certamen.
Lanús quiere conquistar la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia, tras coronarse campeón de la edición de 2013. Para ello, deberá imponerse este sábado al Atlético Mineiro, en una final que se disputará en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, cuyo inicio está programado para las 17.00 y contará con la transmisión de de ESPN y Disney+.

El Granate, que en 2020 cayó ante Defensa y Justicia en la otra final del certamen continental que disputó, viene de eliminar en semifinales a la Universidad de Chile con marcador global de 3-2, luego de igualar 2-2 en la ida disputada en Santiago y de imponerse 1-0 en La Fortaleza con gol de Rodrigo Castillo.

Atlético Mineiro, que es campeón de Copa Libertadores y en 2014 le ganó al Granate la Recopa Sudamericana, eliminó en semifinales a Independiente del Valle después de igualar 1-1 en condición de visitante y de imponerse 3-1 en la revancha como local.

Será la tercera final de Copa Sudamericana para Lanús, que de momento registra un título y un subcampeonato.

¿Qué pasa si Lanús gana, empata o pierde con Atlético Mineiro?

Si Lanús gana ante Atlético Mineiro se coronará campeón de la Copa Sudamericana 2025.

Si Lanús empata con Atlético Mineiro en los 90 minutos de juego reglamentarios se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. De persistir la igualdad, el título se definirá con una definición desde el punto de penal.

Si Lanús pierde con Atlético Mineiro no podrá conquistar la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia y será el equipo brasileño el que se coronará campeón por primera vez del certamen.

A horas de jugar la final de la Copa Sudamericana ante Lanús, el argentino que sueña con llegar a Boca o River: “Sería muy lindo”

Las posibles formaciones de Lanús y Atlético Mineiro

Mauricio Pellegrino tendría decidido que Lanús salte al terreno de juego del Estadio Defensores del Chaco con Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Atlético Mineiro, equipo que es dirigido por Jorge Sampaoli, alinearía con Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu.

