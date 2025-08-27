Sacan a la luz el audio del hincha de U de Chile que luchó por su vida tras caer desde la tribuna de Independiente

A una semana de los graves incidentes en el estadio de Independiente, Gonzalo Alfaro, hincha de la U de Chile que cayó desde la tribuna alta Pavoni, rompió el silencio. Su familia se encargó de publicar un audio de poco más de un minuto enviado por el simpatizante, donde da precisiones sobre su estado de salud y agradece por el apoyo.

“Hola gente, soy Gonzalo Alfaro por aquí, el hijo de Carolo. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por todas las personas que se han dado el tiempo para preguntar cómo estoy”, comenzó diciendo el fanático de 33 años, que continúa internado en el Hospital Fiorito.

Y continuó: “Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien. Próximamente. yo estaré en Chile para estar con mi gente, mi familia, mis tres hijas, mis tías, mis papás, mis primos y todos los que han estado apoyándome en todo el momento”.

“De todo corazón, les mando este mensaje. Muchas gracias por el apoyo y toda la compasión que han tenido conmigo. Las mejores de las fuerzas, muchas gracias, esto me da ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes. Todo el cariño. Les mando un abrazo y un beso enorme”, cerró.

Alfaro cayó desde varios metros de la tribuna donde se encontraba el público de Universidad de Chile. Tras una rápida asistencia de los servicios de emergencia, ingresó al Hospital Fiorito en estado crítico y tuvo que ser sometido a una operación de alto riesgo por fractura de cráneo.

En U de Chile no se sienten clasificados

En las últimas horas, Marcelo Díaz, mediocampista del equipo chileno, se pronunció acerca de la decisión que debe tomar Conmebol. Con el marcador global 2 a 1 para la U, el jugador aseguró desconocer cuál será la definición de la casa madre del fútbol sudamericano.

“No nos sentimos clasificados, por ningún motivo. Prefiero pensar que se va a decidir en la CONMEBOL y lo que sea va a estar bien, para eso tenemos a nuestra gente gestionando. Sí estábamos ganando la llave, deportivamente estábamos muchísimo mejor y lamentablemente no pudimos terminar el partido”, expresó el ex-Racing.

