Le dio la Libertadores a Flamengo y vivió un incómodo momento tras ganar el Brasileirao: “Hincha de Fluminense”

El Mengao le ganó 1 a 0 a Ceará y se coronó campeón del torneo local a días de haber obtenido su cuarta Copa.

Por Lautaro Toschi

Flamengo vive días de gloria. El pasado sábado derrotó por 1 a 0 con gol de Danilo a Palmeiras en Lima y conquistó su cuarta Copa Libertadores. Por otro lado, cuatro días después se impuso 1 a 0 ante Ceará en condición de local y, a falta de una jornada para el cierre, le sacó cinco puntos de ventaja al Verdao y se consagró campeón del Brasileirao.

Justamente, el héroe de la final de la Libertadores ante Palmeiras, vivió un incómodo momento luego de gritar campeón del Brasileirao. Mientras era entrevistado en pleno campo de juego por Ge Globo, su hijo afirmó ser hincha de Fluminense, el máximo rival del Mengao.

Los periodistas tomaron el comentario con gracia, mientras que Danilo no sabía dónde meterse e inmediatamente le tapó la boca a su hijo e hizo una risa incómoda. No quedó claro si el hincha de Fluminense era el nene, el futbolista o ambos.

Se viene la Intercontinental para Flamengo

Por haber sido campeón de la Copa Libertadores, Flamengo se clasificó al Mundial de Clubes 2025, también disputará la Recopa Sudamericana en 2026 ante Lanús -campeón de la Copa Sudamericana- y además se metió en la Copa Intercontinental 2025, la cual ya comenzó en el mes de septiembre con dos partidos.

Hace casi tres meses Pyramids derrotó a Auckland City y luego hizo lo propio con Al-Ahli. Ahora espera por el ganador del partido entre Flamengo -campeón de Libertadores- y Cruz Azul -campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf-, dicho encuentro será el 10 de diciembre en Rayán, Qatar. En la final espera el PSG, ganador de la última Champions League.

Ex jugadores de River celebraron que Flamengo ganó la Copa Libertadores: el motivo

Ex jugadores de River celebraron que Flamengo ganó la Copa Libertadores: el motivo

DATOS CLAVE

  • El Flamengo ganó su cuarta Copa Libertadores al vencer 1 a 0 al Palmeiras en Lima.
  • Cuatro días después de la Libertadores, el Flamengo se consagró campeón del Brasileirao tras vencer a Ceará.
  • El gol de la final de la Libertadores fue anotado por Danilo, el héroe del partido.
Palabra autorizada

german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

