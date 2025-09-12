Atentos River, Vélez, Estudiantes y Racing: se confirmaron los árbitros para la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores está de regreso y el inicio de los cuartos de final se encuentra a la vuelta de la esquina. Con cuatro equipos argentinos en carrera (River, Vélez, Racing y Estudiantes), la expectativa es máxima y la Conmebol terminó de calentar la previa al confirmar los árbitros designados para cada encuentro de ida.

El primer partido de la serie lo protagonizarán Vélez y Racing, este martes a las 19 en el estadio José Amalfitani. Allí, el brasileño Wilton Sampaio será el encargado de impartir justicia, mientras que su compatriota Rodolfo Toschi estará a cargo del VAR.

Un día más tarde llegará el plato fuerte: River vs. Palmeiras, el miércoles a las 21.30 en el Monumental. El duelo contará con la presencia de un viejo conocido del Millonario, el venezolano Jesús Valenzuela como árbitro principal, acompañado por su compatriota Juan Soto al mando de la tecnología. Y la designación no trae el mejor recuerdo en Núñez: Valenzuela estuvo en la recordada ida de semifinales 2023, cuando Atlético Mineiro goleó 3-0 a River en Brasil.

Jesús Valenzuela, el árbitro designado para el partido entre River y Palmeiras en el Monumental (Getty Images).

El jueves se disputarán los últimos dos cruces de ida. Estudiantes de La Plata visitará a Flamengo en el Maracaná a partir de las 21.30, con los colombianos Andrés Rojas en el campo y Nicolás Gallo en el VAR. Más temprano, a las 19, Sao Paulo recibirá a Liga de Quito con una dupla arbitral argentina: Yael Falcón Pérez como juez principal y Jorge Baliño en la cabina de videoarbitraje.

Jesús Valenzuela y River: un historial con altibajos

La presencia de Valenzuela puede despertar debate en River. Si bien fue el árbitro de la dolorosa derrota 3-0 contra Atlético Mineiro en semifinales de 2023, el balance de River con el venezolano no es del todo negativo: ganó 4 de los 8 partidos en los que lo dirigió.

Las victorias fueron el 2-1 ante Internacional de Porto Alegre en los octavos de final de 2023, el 3-2 contra Melgar en 2017 y el histórico 8-0 frente a Binacional en la fase de grupos de 2020 y también el 2-1 a Athletico Paranaense, en la vuelta de octavos de esa misma edición, que significó la clasificación a cuartos.

En el otro extremo, River también sufrió bajo su arbitraje: además de la caída 3-0 en Belo Horizonte, en 2022 fue testigo de otra eliminación frente a Atlético Mineiro, con derrota 1-0 en el Monumental. Así, el historial refleja que la relación con Valenzuela no es del todo negativa, aunque en Núñez saben que varios de sus partidos más recordados con él al silbato terminaron en golpes duros para el equipo.

