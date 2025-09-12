Se peleó con Ramón Díaz, fue formador de Julián Alvarez en River y reveló su cualidad más importante: “Mi debilidad”

Desde que dio el salto a la Primera División, no quedaron dudas de que Julián Álvarez iba a llegar lejos. Todo el camino recorrido en las inferiores de River, donde tuvo a Juan José Borrelli como uno de sus mentores, lo transformaron en el delantero potente y goleador que hoy en día la rompe en Europa.

Su salida dejó un hueco enorme en el Millonario, que de igual forma lograron suplir. Pero no hay duda alguna de que aún lo extrañan. Si bien saben que en el futuro pegará la vuelta, para ello todavía falta mucho tiempo. Sin embargo, al día de hoy, todavía quedan cualidades por descubrir de la Araña, y fue el propio Borrelli quien manifestó cuál es la mejor de todas las que tiene.

“Mi debilidad es Julián Álvarez. Lo trajimos con Gaby en Séptima. No solo por lo que es como jugador, sino también por su familia”, contó en una entrevista exclusiva con La Página Millonaria. Además, destacó que lo que más le gusta del delantero campeón del mundo en Qatar 2022 es “la humildad que tiene” y la forma en la que lleva su vida deportiva como la personal: “Lo que ves en la cancha es lo que es afuera de ella”, sostuvo.

El delantero nacido en Calchín dejó una gran huella en el Millo, donde llegó a disputar 122 partidos, convirtió 54 goles y aportó 31 asistencias en los 7.953 minutos que afrontó. Además, conquistó 5 títulos con la banda roja en el pecho.

Tweet placeholder

Enzo Fernández, otro de los que deslumbraron a Juanjo Borrelli

A diferencia de lo que ocurrió con Julián Álvarez que hizo toda su carrera en River antes de dar el salto a Europa, Enzo Fernández tuvo que afianzarse en Primera División con la camiseta de Defensa y Justicia, ya que no tenía lugar en el club de Núñez.

Publicidad

Publicidad

“A Enzo lo tuve solo en Reserva y de ahí se fue a Defensa y Justicia. Ese es un ejemplo de superación. Él la luchó y nunca bajó los brazos. Vio sus falencias, las mejoró y hoy es lo que es”, manifestó el Coordinador de Fútbol Infantil riverplatense.

La relación de Juanjo Borrelli con Ramón Díaz

Más allá de la huella que dejó en River, donde el nacido en San Isidro logró cuatro títulos, tuvo un fuerte cruce con Ramón Díaz, uno de los grandes ídolos de la institución, que cuando era técnico del plantel profesional lo relegó hasta que debió armar las valijas.

“Experiencia mala no fue porque pudimos salir campeones y participé en varios partidos, lo que sí es que Ramón no me quería. A mí me llevó Davicce. Yo tuve un intercambio con Ramón y por eso no fue el regreso que uno quería. Al final del campeonato me agarró a mí, a Maisterra y al Mencho y nos dijo que no nos iba a tener en cuenta. Le dije ‘para qué me trajiste’. Y no me dejó entrenar más, me mandó a Reserva. Ahí es donde yo digo los códigos del fútbol. No pude jugar ni los partidos de Reserva, estuve siete meses sin jugar y entrenando solo”.

Publicidad

Publicidad

ver también Criticado en River y a días de enfrentar a Palmeiras, Matías Galarza fue reconocido por Conmebol a la par de Messi y Gustavo Gómez