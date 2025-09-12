Criticado en River y a días de enfrentar a Palmeiras, Matías Galarza fue reconocido por Conmebol a la par de Messi y Gustavo Gómez

Ya se terminó la doble fecha FIFA que significó las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 y dejó conclusiones. Mientras Matías Galarza Fonda es fuertemente criticado en River, la Conmebol se encargó de elogiarlo por su desempeño individual con la Selección de Paraguay durante estos dos compromisos internacionales.

El mediocampista que arribó al Millonario en el reciente mercado de pases, no tuvo el rendimiento esperado por los fanáticos y por eso fue el foco de las quejas, además de que perdió el puesto. Cuando llegó, Marcelo Gallardo lo puso de titular por varios partidos pero poco tiempo después perdió terreno en la consideración del entrenador y es por eso que ahora es suplente.

Lo cierto es que Galarza Fonda fue incluido en el equipo ideal de las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. El reciente gol que le convirtió a Perú en el último cotejo del certamen continental le alcanzó para ser una de las piezas destacadas en el combinado guaraní y por eso resaltó por sobre otros jugadores que ocupan la misma posición pero en diferentes seleccionados.

Matías Galarza Fonda celebró su gol con Gustavo Velázquez, su compañero en la Selección de Paraguay. (Getty Images)

Según informó Conmebol en las últimas horas a través de sus cuentas oficiales en las principales redes sociales, la formación con mejor actuación esta doble fecha FIFA la componen: Alisson Becker; Guillermo Varela, Gustavo Gómez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Matías Galarza Fonda, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Lionel Messi, Luis Suárez, Miguel Terceros.

Un dato llamativo que vale la pena mencionar en este ítem es que Colombia es el país que más jugadores aportó con un total de tres, mientras que lo siguieron Paraguay y Ecuador con dos. Un escalón por debajo de dichas selecciones se encuentran Brasil, Uruguay, Bolivia y Argentina, que solo tuvieron un protagonista en el armado táctico ideal que diagramó el ente regulador.

Publicidad

Publicidad

Matías Galarza Fonda, criticado en River

Es cierto que su aporte en los primeros partidos no fue el esperado por todos, pero apenas lleva pocos meses bajo las filas del Muñeco. Ahora, en la previa de lo que serán los duelos por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América ante Palmeiras, Galarza Fonda tuvo un notable desempeño con el seleccionado guaraní y podría ser clave para volver a ganar terreno en River.

Matías Galarza Fonda, futbolista paraguayo de River Plate. (Getty Images)

Cabe destacar que Matías llegó procedente de Talleres de Córdoba por un desembolso de 5 millones de dólares, aunque solo fue una parte de una operación que contó con múltiples traspasos entre los clubes. Lo cierto es que hasta el momento lleva 8 partidos en River, entre los que no hizo goles ni asistencias y solo sumó 4 tarjetas amarillas.

Publicidad

Publicidad

ver también Con un solo cambio, la probable formación de Boca en la visita ante Rosario Central por el Torneo Clausura 2025