Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras

Se completaron las dos series de semifinales y solo queda un partido por delante en la edición 2025 de la Copa Libertadores. Flamengo y Palmeiras se enfrentarán en menos de un mes por el trofeo de clubes más prestigioso de Sudamérica.

Este miércoles se definió la primera de las llaves en Avellaneda. Flamengo se afianzó a la ventaja mínima que consiguió en Río de Janeiro y, con un empate sin goles, selló ante Racing su clasificación a la gran definición por el título. Así, el Mengao buscará su cuarto título en el certamen.

Este jueves, en San Pablo, Palmeiras remontó la serie tras caer por 3-0 la semana pasada en la capital ecuatoriana. Los de Abel Ferreira se impusieron por 4-0 en el Allianz Parque y avanzaron a la final. De esta manera, los paulistas también van por la cuarta estrella.

Todo está listo para que los futboleros vibren con una nueva definición de la Copa Libertadores. El sábado 29 de noviembre, el Estadio Monumental de Lima será la sede de la final entre Flamengo y Palmeiras con poco más de 80 mil espectadores. Será la revancha por la edición 2021 en la que el Verdao se impuso ante el Mengao por 2-1 en tiempo suplementario en Montevideo.

Hasta el momento, la sede de Lima está firme para albergar la gran final. Sin embargo, la crisis política en Perú tras la destitución de la presidente Dina Boluarte podría obligar a CONMEBOL a mover la definición a otro país en las próximas semanas si la situación no se calma en aquel territorio.

Cómo se juega la final de la Copa Libertadores

La Gran Final de la Copa Libertadores de América consta de dos tiempos de 45 minutos, como habitualmente sucede. Sin embargo, en caso de empate habrá alargue y se divide en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si aún persiste la igualdad en el marcador, el nuevo campeón se definirá a través de una tanda de penales al mejor de 5 y, de ser necesario, uno a uno posteriormente.

Publicidad

Publicidad

A qué competiciones clasifica el campeón de la Copa Libertadores

Recopa Sudamericana : se enfrenta al campeón de la Copa Sudamericana 2025 en una serie a dos partidos con el formato de ida y vuelta, con la posibilidad de incrementar los ingresos económicos y un título internacional más.

: se enfrenta al campeón de la Copa Sudamericana 2025 en una serie a dos partidos con el formato de ida y vuelta, con la posibilidad de incrementar los ingresos económicos y un título internacional más. Copa Intercontinental : Cruz Azul aguarda en la instancia para determinar al que clasifique a la final, donde espera pacientemente París Saint-Germain por el título del mundo.

: Cruz Azul aguarda en la instancia para determinar al que clasifique a la final, donde espera pacientemente París Saint-Germain por el título del mundo. Mundial de Clubes 2029 : tal como ocurrió en junio y julio de 2025, en 2029 se disputará el Mundial de Clubes. El campeón de esta Libertadores se clasifica automáticamente a dicha competición que solo disputan los mejores equipos del planeta.

: tal como ocurrió en junio y julio de 2025, en 2029 se disputará el Mundial de Clubes. El campeón de esta Libertadores se clasifica automáticamente a dicha competición que solo disputan los mejores equipos del planeta. Copa Libertadores 2026: como premio por haber alzado el trofeo, Conmebol otorga un cupo para la próxima edición de la Libertadores y no debe preocuparse por clasificar a través de su campeonato doméstico.

ver también Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América