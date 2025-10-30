Diego Milito rompió el silencio tras la eliminación de Racing en la Copa Libertadores y ¿apuntó contra Víctor Blanco?

Después de 28 años, Racing llegó a la semifinal de la Copa Libertadores, pero quedó eliminado a manos de Flamengo. Los dirigidos por Gustavo Costas murieron de pie, dejaron todo dentro del campo, pero no lograron la hazaña para llegar a Lima, donde se disputará la final.

A menos de un año de que Diego Milito asumiera como presidente de Racing y sucediera a Víctor Blanco, quien estuvo al frente de la institución entre 2013 y 2024, logró alcanzar la Recopa Sudamericana en febrero pasado. Si bien quedó a un paso de poder disputar la definición del trofeo más importante del continente, el actual mandamás se mostró muy orgulloso de los futbolistas por la actuación que tuvieron.

Por medio de un posteo que realizó en Instagram, el Príncipe no solo le hizo una promesa a los fanáticos que coparon todas las calles de Avellaneda, sino que también llenaron el Estadio Presidente Perón y realizaron un alucinante recibimiento con bengalas y fuegos artificiales. Pero hubo una frase que llamó la atención.

“Después de masticar bronca toda la noche, acá estamos, para volver a empezar. Estoy muy orgulloso de Racing. De nuestro equipo, de nuestra gente. Hoy solo queda agradecer. A nuestros jugadores, al cuerpo técnico y a todos los empleados el club. Y sobre todo, a los hinchas: acompañaron y alentaron toda la copa teniendo un comportamiento ejemplar y son, como digo siempre, lo que hace enorme a Racing”, exclamó el nacido en Bernal. Pero cuando continuó, ¿apuntó contra el ex presidente?

A pesar de que la Academia consiguió la Copa Sudamericana en 2024, con Blanco al frente de la institución, el ex delantero de Inter y Zaragoza exclamó: “Volvimos a ser protagonistas de América después de mucho tiempo”. A lo que añadió: “Sé que la ilusión era inmensa, la de todos nosotros. Como dijo Gustavo, hace mucho que Racing no estaba tan unido y así tenemos que seguir. Yo se los prometo, voy a dejar todo para que Racing continúe en lo más alto. ¡Más juntos que nunca!”.

En su cuenta de Instagram, Diego Milito se expresó tras la eliminación de Racing en la Copa Libertadores.

El dolor de Gustavo Costas tras la eliminación de Racing

Tiempo después de que Racing fuera eliminado de la Copa Libertadores, en conferencia de prensa, Gustavo Costas no solo le habló a los futbolistas, sino que también a los hinchas.

“La verdad, los chicos dejaron todo. Como dije siempre, con ellos voy a la guerra. Les agradezco por lo que hicieron, por lo que dejaron. También le agradezco a la gente por el apoyo que nos dieron. Defraudé a mi gente, estuvimos muy cerca“, enfatizó con muchísimo dolor.

¿Cuándo vuelve a jugar Racing?

Tras la eliminación de Racing en la Copa Libertadores, el próximo partido que tendrán los comandados por Gustavo Costas será el lunes 3 de noviembre, a las 19:00, frente a Central Córdoba y en condición de visitante.

