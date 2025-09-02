Es tendencia:
El cortocircuito entre Abel Ferreira y la presidente de Palmeiras previo a la serie de Libertadores con River

El Verdao transita la recta final hacia los cuartos de final del certamen continental con rispideces entre su DT y la máxima autoridad.

Por Juan Ignacio Portiglia

El DT se quejó de tener pocas opciones en ataque.
No hay en Sudamérica un equipo que haya invertido más dinero en reforzar su plantel este año del que gastó Palmeiras, próximo rival de River por los cuartos de final de la Copa Libertadores cuyo partido de ida se disputará el miércoles 17 de septiembre en el Estadio Monumental.

Leila Pereira, la misma presidente que años atrás había recibido duras críticas de parte de los hinchas por su austeridad en el mercado, se decidió a poner todos los recursos a disposición del entrenador Abel Ferreira, con fichajes por un valor total de más de 100 millones de euros que incluyeron nombres como los de Andreas Pereira, Vitor Roque, Paulinho, Ramón Sosa y Facundo Torres, solo por mencionar algunos.

En ese marco, sorprendió que tras el más reciente empate del equipo 1-1 ante Corinthians el domingo por el Brasileirao, el DT se haya quejado en conferencia de prensa de no contar en el banco de suplentes con un jugador para refrescar el ataque compartido por Flaco López y Vítor Roque. “Ya no había ningún delantero centro en el banco”, lamentó.

Según pudo saber Bolavip Brasil, esas declaraciones no cayeron nada bien a la presidente Leila Pereira, que cree haber hecho más que suficiente para confeccionar un plantel a la medida de Abel Ferreira. La mandataria no solo señala que se fichó todo lo que pidió el entrenador, sino que apuntó a que este cambió su sistema de juego sobre el cierre del mercado de pases, lo que imposibilitó fichar a otro centrodelantero.

Leila Pereira aprobó un gasto de más de 100 millones de euros en fichajes este año.

Si bien es cierto que la venta de Estevao Willian al Chelsea tras el Mundial de Clubes le quitó al equipo desequilibrio en ofensiva, pero se trató de una salida que era más que conocida por el DT y se le permitió requerir los nombres que creyera necesarios para reemplazarlo de cara a la segunda mitad del año.

Los fichajes de Palmeiras en 2025

El malestar de Leila Ferreira ante la queja de Abel Ferreira es entendible si se atiende a todos los fichajes que realizó el club para potenciar su plantel en este 2025.

  • Carlos Miguel: 6 millones de euros
  • Khellven: 5 millones de euros
  • Micael: 4,8 millones de euros
  • Jefté: 6 millones de euros
  • Facundo Torres: 12 millones de euros
  • Emiliano Martínez: 7,15 millones de euros
  • Lucas Evangelista: 4 millones de euros
  • Andreas Pereira: 10 millones de euros
  • Sosa: 12,5 millones de euros
  • Paulinho: 18 millones de euros
  • Vitor Roque: 25,5 millones de euros
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

