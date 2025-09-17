Es tendencia:
Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, calentó la previa del partido ante River por la Copa Libertadores: “¡Es una decisión!”

El Millonario recibirá este miércoles al combinado paulista por el primer capítulo de la serie de cuartos de final y su mandataria lanzó un contundente mensaje.

Por Agustín Vetere

Leila Pereira, presidenta de Palmeiras.
River Plate afrontará esta noche su desafío más exigente del semestre. En el Estadio Más Monumental, los comandados por Marcelo Gallardo abrirán la serie ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Millonario buscará un resultado positivo para viajar a Brasil a definir la llave.

Del otro lado también saben que es una serie trascendental, ya que están enfrentados dos de los máximos candidatos a quedarse con el certamen continental. En ese contexto, Leila Pereira, la presidente de Palmeiras, publicó un potente mensaje para describir lo que significa este momento para su equipo.

“¡Es una decisión! ¡Es noche de Copa! ¡A seguir luchando duro! ¡Buscaremos la victoria en Argentina! ¡Hoy es día de Palmeiras y nada más importa!”, compartió la empresaria de 60 años en un posteo en su cuenta de Instagram.

Pereira, una de las mujeres más poderosas en el fútbol mundial, comenzó a participar en Palmeiras en el 2015 con aportes económicos desde la empresa de su esposo, José Roberto Lamacchia. La compañía, Crefisa, fue incluso sponsor principal en la camiseta del Verdao.

En 2017 pasó a ser consejera y, finalmente, ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 2021, cargo que ocupa actualmente. Además, con una fortuna de 2.400 millones de dólares, Pereira y su esposo son una de las parejas más ricas de Latinoamérica.

Publicidad

¿Qué canal pasa River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El encuentro entre River Palmeiras, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores, se llevará a cabo en el Estadio Antonio Vespucio Liberti y comenzará a las 21:30. El mismo podrá observarse a través de Disney+, que tendrá una promoción exclusiva.

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

agustín vetere
Agustín Vetere

