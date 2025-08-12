El equipo dispuesto a pagar 25 millones de dólares para reforzarse en la Copa Libertadores con Julio Enciso

Este martes se ponen en marcha los octavos de final de la Copa Libertadores y han sido muchos los equipos que se esforzaron en el mercado de pases para jerarquizar sus planteles en la carrera por quedarse con el título internacional por excelencia del fútbol CONMEBOL.

El plazo para realizar modificaciones en las listas de buena fe para la disputa de dicha instancia venció el pasado viernes 8 de agosto, pero aquellos equipos que logren acceder a cuartos de final podrán realizar nuevas variantes y allí parece estar apuntando Palmeiras con parte del dinero que ingresó con la venta de Estevao Willian al Chelsea.

El equipo brasileño se medirá este jueves a Universitario de Deportes en condición de visitante, por la ida de octavos de final, y la baja del delantero de 18 años sin dudas será significativa. De todos modos, es amplio favorito a sellar el boleto a la siguiente instancia cuando le toque hacer de local en el partido revancha, programado para el jueves 21 de agosto.

Mientras los dirigidos por Abel Ferreira están enfocados en el cumplimiento de ese objetivo, la directiva negocia el fichaje de Julio Enciso, quien pese a tener contrato con el Brighton de la Premier League hasta junio de 2026 está presionando por una venta tras jugar cedido en el Ipswich, sabiendo que no entra en los planes del entrenador Fabian Hürzeler.

Sin lugar en Brighton, Enciso presiona por una salida.

El mediapunta paraguayo solo tiene 21 años y es una de las grandes joyas del fútbol CONMEBOL, por lo que Palmeiras deberá hacer un gran esfuerzo económico si quiere tener oportunidad de contratarlo. Según se avanzó desde ABC Deportes, El Verdao está dispuesto a desembolsar 25 millones de dólares para conseguirlo y de ser así podría igualar al fichaje más caro en la historia del fútbol sudamericano.

Palmeiras ya es dueño del fichaje más caro en la historia de CONMEBOL

A inicios de año, Palmeiras ya había desembolsado 25 millones de dólares para concretar la llegada de Vítor Roque procedente del Betis con vistas al Mundial de Clubes. El delantero de 20 años que tuvo un paso sin éxito por Barcelona lleva disputados 32 partidos oficiales en lo que va del año y convirtió cinco goles.

No logró destacarse en el Mundial de Clubes, donde incluso llegó a perder la titularidad en el cierre de la fase de grupos ante Inter Miami y se despidió sin goles. Y en Copa Libertadores solo sumó un gol a lo largo de toda la fase de grupos, en la victoria 2-0 sobre Cerro Porteño.

Julio Enciso podría igualar a Vítor Roque como el fichaje más caro en la historia del fútbol CONMEBOL si se pagan 25 millones de dólares al Brighton por él y en Palmeiras espera no solo que su aporte sea mayor al que ha podido hacer hasta la fecha el ex Barcelona, sino también que sirva para hacer olvidar cuanto antes la ausencia de Estevao Willian.

