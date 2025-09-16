Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

El novedoso cambio reglamentario que anunció Conmebol de último momento para la Copa Libertadores

Este martes comenzarán los cuartos de final del torneo más importante del continente y habrá una modificación clave en lo que respecta al VAR.

Por Lautaro Toschi

Modificaciones en la comunicación del VAR
© GettyModificaciones en la comunicación del VAR

La Copa Libertadores entra en su etapa final. Este martes comenzarán los cuartos de final con un apasionante duelo de argentinos entre Vélez y Racing en Liniers, el próximo miércoles será el turno de River y Palmeiras, mientras que el jueves se cerrarán los duelos de ida con Liga de Quito ante Sao Paulo y Flamengo ante Estudiantes.

De cara al inicio de los cuartos de final, la Conmebol comunicó que, a partir de esta instancia, las decisiones arbitrales del VAR serán comunicadas en vivo para todo el estadio, tal como sucedió por primera vez en la final de la Recopa Sudamericana de 2024. La casa madre del fútbol sudamericano busca con esta decisión que haya mayor transparencia.

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores

  • Martes 16/09 – 19 horas | Vélez vs. Racing
  • Miércoles 17/09 – 21.30 horas | River vs. Palmeiras
  • Jueves 18/09 – 19 horas | Liga de Quito vs. Sao Paulo
  • Jueves 18/09 – 21.30 horas | Flamengo vs. Estudiantes

El comunicado de la Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) da un nuevo paso histórico en su compromiso con la transparencia y el desarrollo del arbitraje sudamericano.

Tras haberse utilizado con éxito en la Final de la CONMEBOL Recopa 2024 en el estadio Maracaná, la herramienta del Referee’s Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR) será implementada por primera vez a partir de los Cuartos de Final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana.

Wilmar Roldán previo a revisar una jugada en el VAR. (Foto: Getty).

Wilmar Roldán previo a revisar una jugada en el VAR. (Foto: Getty).

Publicidad

Con esta innovación, el árbitro principal explicará en vivo, tanto al público en el estadio como a los millones de aficionados que siguen las transmisiones, la decisión tomada luego de una revisión VAR. Una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación.

Atentos River, Vélez, Estudiantes y Racing: se confirmaron los árbitros para la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

ver también

Atentos River, Vélez, Estudiantes y Racing: se confirmaron los árbitros para la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Aprobado por la IFAB y la FIFA, este procedimiento representa un nuevo hito para el arbitraje del continente y refleja el espíritu de modernización que guía a la CONMEBOL en todos sus torneos.

Los Cuartos de Final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana se disputarán entre el 17 y el 26 de septiembre de 2025, siendo el escenario perfecto para que esta herramienta comience a aplicarse de manera continua, en los torneos de clubes más importantes del continente.

Publicidad
Mientras Abel Ferreira cobra 6,7 millones de dólares en Palmeiras, esto gana Marcelo Gallardo en River

ver también

Mientras Abel Ferreira cobra 6,7 millones de dólares en Palmeiras, esto gana Marcelo Gallardo en River

La decisión de Racing y Vélez para el duelo por Copa Libertadores que indignó a los hinchas: “Siguen matando el fútbol”

ver también

La decisión de Racing y Vélez para el duelo por Copa Libertadores que indignó a los hinchas: “Siguen matando el fútbol”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Jugador x jugador de River vs. Estudiantes de La Plata
River Plate

Jugador x jugador de River vs. Estudiantes de La Plata

Con un hombre menos, River venció a Estudiantes en La Plata y llega afilado a la Copa Libertadores
Fútbol Argentino

Con un hombre menos, River venció a Estudiantes en La Plata y llega afilado a la Copa Libertadores

La Inteligencia Artificial reveló el resultado de Estudiantes vs. River por el Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

La Inteligencia Artificial reveló el resultado de Estudiantes vs. River por el Torneo Clausura 2025

Boca hoy: el guiño de Neymar, el duro testimonio de Fernando Gayoso y más
Boca Juniors

Boca hoy: el guiño de Neymar, el duro testimonio de Fernando Gayoso y más

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo