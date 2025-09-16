El novedoso cambio reglamentario que anunció Conmebol de último momento para la Copa Libertadores

La Copa Libertadores entra en su etapa final. Este martes comenzarán los cuartos de final con un apasionante duelo de argentinos entre Vélez y Racing en Liniers, el próximo miércoles será el turno de River y Palmeiras, mientras que el jueves se cerrarán los duelos de ida con Liga de Quito ante Sao Paulo y Flamengo ante Estudiantes.

De cara al inicio de los cuartos de final, la Conmebol comunicó que, a partir de esta instancia, las decisiones arbitrales del VAR serán comunicadas en vivo para todo el estadio, tal como sucedió por primera vez en la final de la Recopa Sudamericana de 2024. La casa madre del fútbol sudamericano busca con esta decisión que haya mayor transparencia.

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores

Martes 16/09 – 19 horas | Vélez vs. Racing

Miércoles 17/09 – 21.30 horas | River vs. Palmeiras

Jueves 18/09 – 19 horas | Liga de Quito vs. Sao Paulo

Jueves 18/09 – 21.30 horas | Flamengo vs. Estudiantes

El comunicado de la Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) da un nuevo paso histórico en su compromiso con la transparencia y el desarrollo del arbitraje sudamericano.

Tras haberse utilizado con éxito en la Final de la CONMEBOL Recopa 2024 en el estadio Maracaná, la herramienta del Referee’s Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR) será implementada por primera vez a partir de los Cuartos de Final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana.

Wilmar Roldán previo a revisar una jugada en el VAR. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

Con esta innovación, el árbitro principal explicará en vivo, tanto al público en el estadio como a los millones de aficionados que siguen las transmisiones, la decisión tomada luego de una revisión VAR. Una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación.

ver también Atentos River, Vélez, Estudiantes y Racing: se confirmaron los árbitros para la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Aprobado por la IFAB y la FIFA, este procedimiento representa un nuevo hito para el arbitraje del continente y refleja el espíritu de modernización que guía a la CONMEBOL en todos sus torneos.

Los Cuartos de Final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana se disputarán entre el 17 y el 26 de septiembre de 2025, siendo el escenario perfecto para que esta herramienta comience a aplicarse de manera continua, en los torneos de clubes más importantes del continente.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Abel Ferreira cobra 6,7 millones de dólares en Palmeiras, esto gana Marcelo Gallardo en River