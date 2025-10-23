Iban 11 minutos del segundo tiempo y, con el marcador 0 a 0 en el Maracaná, se desenvolvió una secuencia que, hasta el momento, es la gran polémica de la Semifinal de la Copa Libertadores 2025. Es que un centro de tiro de esquina de Gabriel Rojas fue cabeceado por Santiago Sosa que envió la pelota directamente adentro del arco defendido por Agustín Rossi, el arquero de Flamengo.

Parecía ser el 1 a 0 para Racing, marcador que lo ubicaba en un panorama altamente favorable para volver a jugar la Final de la competencia continental después de 58 años (la única en su historia fue en 1967 cuando le ganó a Nacional de Uruguay 2 a 1 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, tras empatar 0 a 0 tanto en Avellaneda como en Montevideo).

Sin embargo, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela sancionó infracción, incluso antes de que el futbolista de la Academia impactara el balón, desatando así el enojo de los dirigidos por Gustavo Costas que no entendían por qué se había frenado la acción. Con lo cual, la jugada quedó absolutamente anulada y con el VAR bloqueado para intervenir, puesto que el juez de campo pitó antes de que Santiago Sosa entrara en la escena.

Es decir, los asistentes a cargo del video análisis podrían haber llamado si Valenzuela dejaba fluir. Después quedaría todo a criterio del propio árbitro, puesto que también los futbolistas de Flamengo acusaban una falta de Sosa sobre Jorge Carrascal en el salto por el afán de encontrar el centro enviado por Rojas. Pero nada de esto se dio ante la determinación precipitada de la autoridad.

Tweet placeholder

Al respecto, en donde criticaron la actitud del colegiado a cargo de la Semifinal de ida entre Flamengo y Racing en el Estadio Maracaná fue particularmente en Brasil, en donde varios exárbitros brindaron su opinión en una conversación que mantuvieron con el portal UOL.

Publicidad

Publicidad

“No fue nada. El árbitro, además de equivocarse y pitar falta, pitó antes de que terminara la jugada, impidiendo que el VAR interviniera y lo ayudara. El árbitro se equivocó y está en un momento crítico. Es bueno que no hablemos solo del arbitraje brasileño. Es un caos total en Sudamérica”, opinó Guilherme Ceretta.

En esa misma línea, João Paulo Araújo, apuntó que Racing debió haberse puesto en ventaja: “Es una jugada muy difícil porque esto sucede con cada pelota alta. Sosa apoya el brazo en el hombro de Carrascal y lo aprovecha; por eso salta más alto. Lo único diferente de esta jugada fue que su codo se adelantó más. Es típico de los jugadores argentinos, paraguayos, uruguayos… lo hacen mucho. Para mí, no fue falta. El gol fue legal. Si los árbitros pitaran esta jugada siempre, tendrían que pitar falta cada vez. Los jugadores están acostumbrados a hacer palanca con el brazo, lo que para mí es falta, pero nadie lo pitó. Así que diría que el gol fue legal”.

Por su parte, Manoel Serapião, si bien consideró que fue infracción al colombiano ex River, señaló que Valenzuela debió dejar todo en manos del VAR: “Hubo una falta por uso indebido del brazo en la cara de Carrascal. Sosa le empujó el brazo cuando debería haberlo retirado. Fue una acción imprudente. El árbitro tenía razón, aunque lo correcto habría sido esperar a que terminara la jugada y solo pitar la falta después, ya que el VAR la revisaría y habría posibilidad de corrección en caso de error“.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Costas, indignado por el gol que le anularon a Racing

“No voy a hablar del árbitro, pero no sé por qué nos anularon el gol de Sosa. Habrá sido algo muy grande porque desde el VAR no lo llamaron tampoco”, comentó Gustavo Costas tras la derrota 1 a 0 de Racing en el Maracaná con el tanto de Jorge Carrascal, marcador que deja la serie abierta para la vuelta en el Cilindro el miércoles 29 de octubre.

ver también Cambio de planes en Conmbeol: si Racing pasa a la Final definiría la Copa Libertadores en la cancha de River