En medio de la preparación de Racing para la Semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025 frente a Flamengo en el Estadio Maracaná, surgió una noticia que puede funcionar como un aliciente de cara a la vuelta en el Estadio Presidente Perón de Avelllaneda (cayó 1 a 0 con un tanto de Jorge Carrascal, por lo que la serie quedó totalmente abierta para el duelo del miércoles 29 de octubre).

Resulta que José Jerí, al frente del gobierno de Perú de manera interina, decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, por la alarmante ola de inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado ante la creciente tensión política y social exacerbada por la reciente destitución de la anterior presidenta, Dina Boluarte.

Tras asumir el cargo en un contexto de intensa desaprobación de la población hacia la clase política, lo que ocasionó manifestaciones en su contra que terminaron con el lamentable saldo de un fallecido, Jerí respondió a la exigencia de medidas concretas declarando el estado de emergencia, en principio, por 30 días.

Con este escenario, la Conmebol ya se encuentra evaluando seriamente el cambio de sede para la Final de la Copa Libertadores 2025, la cual estaba pautada para llevarse a cabo en el Estadio Monumental de Lima el sábado 29 de noviembre. Y tal como indica el reglamento de competiciones de la entidad sudamericana, en caso de haber alguna situación que complique al estadio o a la ciudad anfitriona seleccionada, se optara por la sede de la edición inmediatamente anterior.

“La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia”, publicó el ente que preside Alejandro Domínguez, a causa de las modificaciones que debieron realizar respecto a la Final de la Copa Sudamericana 2025.

En un primer momento, apuntaba a desenvolverse en el Estadio Tahuichi Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pero como no pasó la inspección, las autoridades decidieron trasladarla a Asunción, Paraguay, en donde en 2024, en el Estadio La Nueva Olla de Cerro Porteño, Racing le ganó a Cruzeiro la Final del mismo certamen.

Del mismo modo, si el panorama no cambia en Perú, todo indica que Buenos Aires albergará nuevamente el último partido de la Copa Libertadores, tal como lo hizo en 2024 el Estadio de River Plate con el Atletico Mineiro vs. Botafogo. Por cierto, Conmebol puede optar por el Estadio Monumental o alguno de los otros recintos de la capital que estén capacitados para semejante evento como pueden ser el José Amalfitani de Vélez, el Tomás Adolfo Ducó de Huracán, el Alberto José Armando de Boca o incluso el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Asimismo, por estas horas también circula la versión de que Asunción albergue tanto la definición de la Libertadores como de la Sudamericana.

No sería la primera vez que Conmebol cambia la sede de la Final de la Copa Libertadores

La política de finales únicas de la Copa Libertadores implementada por la Conmebol desde 2019 quedó marcada por varios cambios de sede de última hora debido a factores imprevistos (incluso ya venía de la inusual definición en 2018 en el Estadio Santiago Bernabéu entre River y Boca, luego de los incidentes ocasionados en el Estadio Monumental).

El caso más notable fue el de la primera final única, en 2019, que originalmente iba a jugarse en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, pero fue trasladada al Estadio Monumental de Lima, Perú, por la grave crisis social y las masivas protestas que se desataron en el país andino.

