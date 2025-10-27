Grave accidente de un micro con hinchas de Flamengo en la previa del duelo ante Racing por Copa Libertadores

Esta semana quedará conformada la gran final de la edición 2025 de la Copa Libertadores y Racing es uno de los clubes que aspira a uno de esos dos boletos. La Academia recibirá este miércoles a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda con el anhelo de obtener la clasificación.

En el encuentro de ida, los comandados por Gustavo Costas se plantaron en el Estadio Maracaná y disputaron esa rama de la llave de igual a igual. Sin embargo, los cariocas triunfaron sobre el final con un gol en contra de Marcos Rojo. A pesar de la derrota, la llave continúa abierta por tratarse de la mínima diferencia.

En ese contexto, los hinchas de Racing realizaron este lunes un importante banderazo para motivar a sus jugadores antes de ir hacia la concentración. Del otro lado, los hinchas de Flamengo comenzaron a viajar hacia Buenos Aires y, en el camino, se produjo un lamentable accidente.

Es que una caravana de hinchas del Mengao que viaja para presenciar el partido de vuelta sufrió el vuelco de uno de sus micros en el Estado de Río de Janeiro, cerca de la localidad de Barra Mansa este lunes por la tarde.

Tweet placeholder

La Policía Federal de Carreteras (PRF) confirmó que hubo 16 heridos, tres de ellos de gravedad. A pesar de la intensidad del impacto, afortunadamente no hubo que lamentar hinchas fallecidos. Aún se investigan las causas del vuelco del vehículo.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega la semifinal de vuelta Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores?

El partido de vuelta entre Racing y Flamengo se disputará el miércoles 29 de octubre a las 21:30, en el estadio Presidente Perón, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda. Al igual que todos los partidos de la CONMEBOL Libertadores, se podrá ver por la pantalla de Disney+.

DATOS CLAVE

Una caravana de hinchas de Flamengo sufrió el vuelco de un micro en Brasil.

sufrió el vuelco de un micro en Brasil. El vuelco del micro dejó 16 heridos , tres de ellos de gravedad.

, de ellos de gravedad. El accidente ocurrió este lunes en el Estado de Río de Janeiro, cerca de Barra Mansa.

ver también Tras cambiar el partido ante Barracas Central, Exequiel Zeballos se mostró confiado: “Boca está para salir campeón”