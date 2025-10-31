Es tendencia:
La advertencia de Abel Ferreira a Flamengo luego de la remontada de Palmeiras ante Liga de Quito

El Verdao jugará la final de la Copa Libertadores tras golear a los ecuatorianos y su entrenador ya le dejó un mensaje a su rival. Qué dijo.

Por Joaquín Alis

Después de una remontada increíble, Palmeiras se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2025 y enfrentará a Flamengo en el Monumental de Lima. El equipo de San Pablo revirtió el 0-3 ante Liga de Quito e irá en busca de un nuevo trofeo internacional. Abel Ferreira ya palpita el compromiso.

Es un gran rival y espero que sea una gran final. Flamengo llegó hasta aquí gracias a su calidad, organización y estructura. Es uno de nuestros rivales y somos dos equipos muy competitivos”, aseguró el director técnico de Verdao, que irá en busca de su tercera conquista de América.

Luego, el estratega dejó una fuerte advertencia para el equipo de Filipe Luis: “En el fútbol, ​​no se trata de quién invierte más, sino de quién se prepara y tiene tiempo para prepararse. Palmeiras siempre ha sido competitivo en los últimos años y este año no será la excepción“.

Abel Ferreira le puso suspenso a su futuro

“Leila (Pereira, presidente de Palmeiras) sabe lo que quiero. No necesito firmar un contrato, pero no puedo decir que no me dolió lo que escuché de una parte de la hinchada. No lo esperaba. Por eso le dije: ‘No vale la pena firmar porque no voy a continuar si no hay condiciones para eso’”, expresó el DT sobre su continuidad.

Y agregó: “Hay clubes que me llamaron de todos lados. Es duro porque algunos de ustedes, periodistas, son exigentes y a veces se pasan de la raya. Me cuestiono si es eso lo que quiero. Mirando al club, no hay ningún otro lado al que ir. Palmeiras es un oasis. No sé si vamos a ganar títulos, pero Leila sabe lo que quiero y sabe cuánto me gusta estar aquí”.

“No quiero quedar atado por un contrato. Un matrimonio perfecto es cuando un hombre imperfecto y una mujer imperfecta hacen todo para seguir y soportar un camino de comunión, de sacrificio y de comunicación. Es un poco lo que siento en Palmeiras. Como dice nuestra presidenta: que sea eterno mientras dure”, cerró.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo se disputará el próximo sábado 29 de noviembre de 2025. La final se disputará en el estadio Monumental en Lima (Perú) y se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

