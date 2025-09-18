Es tendencia:
Los pésimos números de Palmeiras como local que ilusionan a River en la Copa Libertadores

Los partidos importantes en el Allianz Parque fueron muy cuesta arriba para el Verdao en 2025. En 6 días será la revancha ante el Millonario.

Por Joaquín Alis

La derrota 2 a 1 en el Monumental obliga a River a ganar en Brasil para eliminar a Palmeiras. El equipo de Marcelo Gallardo pagó caro su mal primer tiempo en la ida, pero el gol de Lucas Martínez Quarta lo dejó vivo en la serie. El dato que ilusiona al Millonario es el del rendimiento del Verdao en el Allianz Parque.

El año del equipo de Abel Ferreira viene siendo bueno y en la Copa Libertadores casi perfecto. Sin embargo, a nivel local, a su equipo le costaron mucho los clásicos contra Corinthians y algunos duelos contra Flamengo, especialmente cuando le tocó jugar en su casa.

En lo que va del 2025, el equipo paulista ganó solo tres de ocho encuentros de los considerados “importantes”. Dos de ellos fueron contra San Pablo (a priori, un escalón por debajo en cuestiones de jerarquía y rivalidad) y el restante ante Corinthians. Sin embargo, este año sufrió derrotas durísimas en su estadio.

Los malos registros de Palmeiras en el Allianz Parque

En la primera mitad del año, Palmeiras sufrió tres golpes fuertes en su cancha. Dos de ellas fueron por el Campeonato Paulista contra su archirrival Corinthians, siendo la final la más dolorosa de todas. Además, también perdió 2 a 0 contra Flamengo por el Brasileirao.

A esas caídas se le suman dos empates en el Allianz Parque con sus dos equipos vecinos: 1 a 1 con el Timao (6 de febrero) y 0 a 0 son el Tricolor (16 de febrero). En el segundo semestre, volvió a perder con Corinthians: 2 a 0 por la Copa de Brasil.

Las únicas tres victorias del equipo de Abel Ferreira también fueron en el primer semestre: le ganó dos veces a San Pablo por la mínima (una en la semifinal del Campeonato Paulista y otra por el Brasileirao) y también sacó un 2-0 ante Corinthians por el certamen doméstico.

Cuándo se juega la revancha entre River y Palmeiras

Tras el partido de ida, la llave entre River y Palmeiras se cerrará el miércoles 24 de septiembre a las 21.30 en el Allianz Parque de San Pablo. Cabe recordar que todos los partidos de esta competencia se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

