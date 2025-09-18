La figura de Palmeiras se lamentó por dejar con vida a River: “Tiene mucha historia”

River recibió a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Abel Ferreira comenzó de gran manera y a los seis minutos del primer tiempo logró romper el cero con un certero cabezazo de Gustavo Gómez. En los siguientes minutos pudo estirar la ventaja, pero el palo y Armani fueron determinantes para dejar con vida a los de Marcelo Gallardo. Vitor Roque estableció el segundo antes del descanso y daba la sensación que la serie podía estar terminada.

El Millonario mejoró considerablemente en el segundo tiempo. Gallardo hizo cambios certeros, se vio un cambio importante de actitud y a falta de pocos minutos para el cierre, Lucas Martínez Quarta descontó. El partido terminó 2 a 1 a favor del Verdao y todo se definirá el próximo miércoles en San Pablo. La gran figura del encuentro fue Gustavo Gómez, que además de convertir el primero controló a los delanteros de River y tuvo un rol importante a la hora de despejar envíos aéreos.

¿Qué dijo Gustavo Gómez sobre River?

El marcador central paraguayo dialogó con la prensa tras el triunfo en el Estadio Monumental y afirmó: “Enfrentamos a un gran rival, uno de los mejores equipos de Sudamérica, que tiene al mejor entrenador de la historia de River. La vuelta va a ser difícil como este cruce, no está definido todavía. River tiene mucha historia”.

Gómez y Salas. (Foto: Getty).

¿Cuándo juegan River y Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores?

El Millonario buscará la épica el próximo miércoles ante Palmeiras en San Pablo. El encuentro comenzará a las 21.30 horas. River tiene que ganar al menos por un gol para ir a los penales, en caso de superar al Verdao por dos goles o más avanzará directamente, en cambio si empata o pierde queda eliminado.

ver también Con guiño a la final de Madrid, Abel Ferreira elogió a Gallardo tras la victoria de Palmeiras ante River: “Gran admiración”

¿Dónde ver River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El duelo entre River y Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, a disputarse este miércoles a partir de las 21.30 horas se podrá ver a través de Disney+.

Publicidad

Publicidad

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

ver también Gallardo reveló que fue lo que más le molestó de la derrota de River ante Palmeiras por la Copa Libertadores