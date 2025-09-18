Es tendencia:
Copa Libertadores

La figura de Palmeiras se lamentó por dejar con vida a River: “Tiene mucha historia”

Gustavo Gómez fue clave en el equipo de Abel Ferreira, abrió el marcador en el Monumental y tuvo un gran rendimiento defensivo.

Por Lautaro Toschi

Gustavo Gómez celebra su gol ante River
River recibió a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Abel Ferreira comenzó de gran manera y a los seis minutos del primer tiempo logró romper el cero con un certero cabezazo de Gustavo Gómez. En los siguientes minutos pudo estirar la ventaja, pero el palo y Armani fueron determinantes para dejar con vida a los de Marcelo Gallardo. Vitor Roque estableció el segundo antes del descanso y daba la sensación que la serie podía estar terminada. 

El Millonario mejoró considerablemente en el segundo tiempo. Gallardo hizo cambios certeros, se vio un cambio importante de actitud y a falta de pocos minutos para el cierre, Lucas Martínez Quarta descontó. El partido terminó 2 a 1 a favor del Verdao y todo se definirá el próximo miércoles en San Pablo. La gran figura del encuentro fue Gustavo Gómez, que además de convertir el primero controló a los delanteros de River y tuvo un rol importante a la hora de despejar envíos aéreos. 

¿Qué dijo Gustavo Gómez sobre River? 

El marcador central paraguayo dialogó con la prensa tras el triunfo en el Estadio Monumental y afirmó: “Enfrentamos a un gran rival, uno de los mejores equipos de Sudamérica, que tiene al mejor entrenador de la historia de River. La vuelta va a ser difícil como este cruce, no está definido todavía. River tiene mucha historia

Gómez y Salas. (Foto: Getty).

¿Cuándo juegan River y Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores? 

El Millonario buscará la épica el próximo miércoles ante Palmeiras en San Pablo. El encuentro comenzará a las 21.30 horas. River tiene que ganar al menos por un gol para ir a los penales, en caso de superar al Verdao por dos goles o más avanzará directamente, en cambio si empata o pierde queda eliminado. 

¿Dónde ver River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores? 

El duelo entre River y Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, a disputarse este miércoles a partir de las 21.30 horas se podrá ver a través de Disney+

