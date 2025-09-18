La figura de Palmeiras se lamentó por dejar con vida a River: “Tiene mucha historia”

River recibió a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Abel Ferreira comenzó de gran manera y a los seis minutos del primer tiempo logró romper el cero con un certero cabezazo de Gustavo Gómez. En los siguientes minutos pudo estirar la ventaja, pero el palo y Armani fueron determinantes para dejar con vida a los de Marcelo Gallardo. Vitor Roque estableció el segundo antes del descanso y daba la sensación que la serie podía estar terminada.
El Millonario mejoró considerablemente en el segundo tiempo. Gallardo hizo cambios certeros, se vio un cambio importante de actitud y a falta de pocos minutos para el cierre, Lucas Martínez Quarta descontó. El partido terminó 2 a 1 a favor del Verdao y todo se definirá el próximo miércoles en San Pablo. La gran figura del encuentro fue Gustavo Gómez, que además de convertir el primero controló a los delanteros de River y tuvo un rol importante a la hora de despejar envíos aéreos.
¿Qué dijo Gustavo Gómez sobre River?
El marcador central paraguayo dialogó con la prensa tras el triunfo en el Estadio Monumental y afirmó: “Enfrentamos a un gran rival, uno de los mejores equipos de Sudamérica, que tiene al mejor entrenador de la historia de River. La vuelta va a ser difícil como este cruce, no está definido todavía. River tiene mucha historia”.
Gómez y Salas. (Foto: Getty).
¿Cuándo juegan River y Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores?
El Millonario buscará la épica el próximo miércoles ante Palmeiras en San Pablo. El encuentro comenzará a las 21.30 horas. River tiene que ganar al menos por un gol para ir a los penales, en caso de superar al Verdao por dos goles o más avanzará directamente, en cambio si empata o pierde queda eliminado.
ver también
Con guiño a la final de Madrid, Abel Ferreira elogió a Gallardo tras la victoria de Palmeiras ante River: “Gran admiración”
¿Dónde ver River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?
El duelo entre River y Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, a disputarse este miércoles a partir de las 21.30 horas se podrá ver a través de Disney+.
Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.
ver también
Gallardo reveló que fue lo que más le molestó de la derrota de River ante Palmeiras por la Copa Libertadores
ver también
Nacho Fernández solo necesitó una frase para ilusionar a los hinchas de River de cara a la vuelta contra Palmeiras