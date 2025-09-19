La decisión de Conmebol con Lucas Martínez Quarta y Gustavo Gómez tras la derrota de River ante Palmeiras por la Copa Libertadores

River todavía se aferra a la ilusión de dar vuelta la serie en Brasil. La derrota 2-1 ante Palmeiras en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores dejó al Millonario fue un duro golpe pero que lo dejó a tan solo un gol de distancia de la remontada en el Allianz Parque. Y en medio de la expectativa por la vuelta, la Conmebol entregó una noticia que involucra a dos protagonistas del choque en Núñez.

Se trata de Lucas Martínez Quarta y Gustavo Gómez, quienes gracias a sus aportes goleadores y rendimiento defensivo, el ente rector puso los ojos en ellos y decidió elegirlos dentro del equipo ideal de la semana en el torneo continental. El defensor paraguayo de Palmeiras fue quien abrió el marcador a los cinco minutos con un cabezazo letal, mientras que Martínez Quarta, sobre el cierre del encuentro, se encargó de devolverle vida al Millonario con un derechazo que, tras un desvío, terminó en el fondo de la red.

Así, la Conmebol publicó el once ideal correspondiente a los partidos de ida de los cuartos de final y en la zaga central aparecen tanto Gustavo Gómez como Lucas Martínez Quarta, que comparte la línea de tres defensores junto a Guillermo Varela, autor del segundo tanto de Flamengo contra Estudiantes, y defienden el arco de Gonzalo Valle, portero de Liga de Quito.

El cabezazo de Gustavo Gómez que abrió el encuentro en el Monumental (Getty Images).

Mientras la inclusión del Chino tiene un sabor especial en River, ya que fue el único futbolista millonario incluido en la selección, en Palmeiras la presencia es más amplia. Es que Además de Gómez, fueron distinguidos Vítor Roque, autor del segundo gol en el Monumental, y Aníbal Moreno, el volante argentino que completó una sólida tarea en el mediocampo.

De esta manera, el conjunto paulista se convirtió en el que más representantes tiene en el equipo ideal de la Conmebol junto a Racing, que dice presente mediante Facundo Mura, Santiago Sosa y Adrián Martínez, el goleador de la noche ante Vélez en Liniers. El resto del once se completó con Bryan Ramírez (LDU) en el mediocampo y con Pedro en el ataque.

Ahora Marcelo Gallardo encara la revancha en Brasil con una misión: preparar un equipo capaz de dar el golpe en suelo brasileño. Y para ello, el gol vital, y posterior reconocimiento, para Martínez Quarta pueden servir como motivo para confiar en su titularidad. Gustavo Gómez, por su parte, alista su cinta de capitán para buscar con Palmeiras la clasificación.

