La Inteligencia Artificial anticipó el resultado del partido entre Racing y Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores

Tras perder 1 a 0 en la ida, en el Cilindro de Avellaneda, Racing recibe a Flamengo de Brasil por la revancha de la semifinal de la Copa Conmebol Libertadores, en búsqueda de un boleto a la gran final. Para esto, el local deberá ganar por lo menos por un gol para seguir con vida.

Sin su capitán, Santiago Sosa, quien fue operado a causa de una fractura maxilar en el duelo disputado en Brasil, el equipo comandado por Gustavo Costas buscará una nueva victoria y así pasar a la final que se disputará en el Estadio Monumental de Lima, el 29 de noviembre.

En la previa de este partido, Bolavip le pidió a la Inteligencia Artificial de Grok que haga un pronóstico sobre cómo se dará el encuentro y si la Academia podrá clasificar al partido decisivo. Para esto, deberá ganar por más de un gol, o bien por uno y definir desde el punto de penal.

El pronóstico de la IA para Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Según el pronóstico de la Inteligencia Artificial, Racing no logrará su objetivo, ya que no dará vuelta la serie. Sin dudar, Grok reveló que el partido terminará 1 a 1, con goles de Adrián Martínez para el local, mientras que Giorgian De Arrascaeta igualará para el elenco visitante.

Desde el pitazo inicial de Piero Maza, Racing saltó al campo con la presión alta que Costas había prometido en la previa. El Cilindro rugía a 110 decibeles y la hinchada empujó como en los mejores tiempos. La más clara fue para el local. Córner ejecutado por Rojasal primer palo. Martínez ganó por arriba a Danilo, pero Rossi voló para sacar con la yema de los dedos. En el minuto 18, Flamengo respondió con una contra letal. Henrique cabeceó solo tras centro de Araújo, pero Cambeses se lució con una atajada felina.

En el segundo tiempo, a los 58 minutos Racing abrió el marcador. Santiago Solari recibió en 3/4, amagó a Alex Sandro y filtró un pase quirúrgico entre líneas. Adrián Martínez arrancó en posición dudosa (el VAR revisó 42 segundos) y definió cruzado al palo izquierdo de Rossi.

Minutos más tarde, Flamengo empató el partido. Tiro libre desde 25 metros. De Arrascaeta la picó por arriba de la barrera con su zurda mágica. Colombo saltó mal y la rozó con la nuca: desvío fatal que dejó sin chances a Cambeses. Global 1-2. Silencio sepulcral en Avellaneda.

En búsqueda de la victoria, Costas metió todo: Vietto por Almendra y Forneris por Conechny. En el minuto 85 lo tuvo Vietto. Contra rápida, Nardoni filtró y el delantero quedó mano a mano con Rossi. Definió al cuerpo del arquero, que se hizo gigante.

