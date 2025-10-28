Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado del partido entre Racing y Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores

La IA de Grok dio su predicción sobre el encuentro que se disputará en el Cilindro de Avellaneda y reveló quién pasará a la final.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Racing y Flamengo se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda.
© GettyRacing y Flamengo se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda.

Tras perder 1 a 0 en la ida, en el Cilindro de Avellaneda, Racing recibe a Flamengo de Brasil por la revancha de la semifinal de la Copa Conmebol Libertadores, en búsqueda de un boleto a la gran final. Para esto, el local deberá ganar por lo menos por un gol para seguir con vida.

Sin su capitán, Santiago Sosa, quien fue operado a causa de una fractura maxilar en el duelo disputado en Brasil, el equipo comandado por Gustavo Costas buscará una nueva victoria y así pasar a la final que se disputará en el Estadio Monumental de Lima, el 29 de noviembre.

En la previa de este partido, Bolavip le pidió a la Inteligencia Artificial de Grok que haga un pronóstico sobre cómo se dará el encuentro y si la Academia podrá clasificar al partido decisivo. Para esto, deberá ganar por más de un gol, o bien por uno y definir desde el punto de penal. 

El pronóstico de la IA para Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Según el pronóstico de la Inteligencia Artificial, Racing no logrará su objetivo, ya que no dará vuelta la serie. Sin dudar, Grok reveló que el partido terminará 1 a 1, con goles de Adrián Martínez para el local, mientras que Giorgian De Arrascaeta igualará para el elenco visitante.

Desde el pitazo inicial de Piero Maza, Racing saltó al campo con la presión alta que Costas había prometido en la previa. El Cilindro rugía a 110 decibeles y la hinchada empujó como en los mejores tiempos. La más clara fue para el local. Córner ejecutado por Rojasal primer palo. Martínez ganó por arriba a Danilo, pero Rossi voló para sacar con la yema de los dedos. En el minuto 18, Flamengo respondió con una contra letal. Henrique cabeceó solo tras centro de Araújo, pero Cambeses se lució con una atajada felina. 

En el segundo tiempo, a los 58 minutos Racing abrió el marcador. Santiago Solari recibió en 3/4, amagó a Alex Sandro y filtró un pase quirúrgico entre líneas. Adrián Martínez arrancó en posición dudosa (el VAR revisó 42 segundos) y definió cruzado al palo izquierdo de Rossi. 

Publicidad

Minutos más tarde, Flamengo empató el partido. Tiro libre desde 25 metros. De Arrascaeta la picó por arriba de la barrera con su zurda mágica. Colombo saltó mal y la rozó con la nuca: desvío fatal que dejó sin chances a Cambeses. Global 1-2. Silencio sepulcral en Avellaneda. 

En búsqueda de la victoria, Costas metió todo: Vietto por Almendra y Forneris por Conechny. En el minuto 85 lo tuvo Vietto. Contra rápida, Nardoni filtró y el delantero quedó mano a mano con Rossi. Definió al cuerpo del arquero, que se hizo gigante.

Racing Club vs Flamengo: ¿Cuánto paga el gol de Maravilla Martínez para la remontada?

ver también

Racing Club vs Flamengo: ¿Cuánto paga el gol de Maravilla Martínez para la remontada?

Pronósticos Racing Club vs Flamengo: el Cilindro sueña con otra noche épica de Copa Libertadores

ver también

Pronósticos Racing Club vs Flamengo: el Cilindro sueña con otra noche épica de Copa Libertadores

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Costas mantiene dos dudas para recibir a Flamengo y buscar la final de la Copa Libertadores
Fútbol Argentino

Costas mantiene dos dudas para recibir a Flamengo y buscar la final de la Copa Libertadores

Grave accidente de un micro con hinchas de Flamengo en la previa del duelo ante Racing
Copa Libertadores

Grave accidente de un micro con hinchas de Flamengo en la previa del duelo ante Racing

Sosa se operará tras su fractura, no jugará ante Flamengo, y Costas tiene a su reemplazante
Fútbol Argentino

Sosa se operará tras su fractura, no jugará ante Flamengo, y Costas tiene a su reemplazante

Jugó 3 Mundiales, fue considerado el mejor de la historia de su país y se implantó pelo para terminar con su calvario: “Ha sido emocionante”
Fútbol Internacional

Jugó 3 Mundiales, fue considerado el mejor de la historia de su país y se implantó pelo para terminar con su calvario: “Ha sido emocionante”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo