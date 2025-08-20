Poco a poco, se empiezan a definir los cruces correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero todavía hay series por definir. Una de ellas, que corresponde a los octavos, estará protagonizada por River y Libertad, quienes empataron sin goles en el Estadio La Huerta, ubicado en la ciudad paraguaya de Asunción.

De cara a lo que será la revancha, que se afrontará en el barrio porteño de Núñez y ante una multitud de hinchas ilusionados con obtener la clasificación, tanto Marcelo Gallardo como Sergio Aquino tienen prácticamente todo definido, pero no oficializaron con qué jugadores conformarán las respectivas formaciones. Más allá de ello, BOLAVIP le consultó a ChatGPT por el desarrollo y el resultado final del partido, como así también si la definición de la serie se extenderá a los penales.

El pronóstico de la Inteligencia Artificial para River vs. Libertad

Para comenzar, la Inteligencia Artificial destacó el gran problema que posee el Millonario: la falta de gol. “En la ida de los octavos, River no pudo romper el cero en Asunción a pesar de haber tenido un dominio ofensivo impresionante: 20 remates y 7 al arco, pero sin efectividad”, indicó. Además, resaltó que “el equipo enfrenta problemas de contundencia: las lesiones de figuras clave como Maxi Salas agravan la situación, y Miguel Borja no convierte hace seis partidos“.

Por otra parte, hace énfasis en que las “estadísticas recientes destacan la capacidad de Libertad para ser fuerte de local, especialmente estructurado y ordenado en defensa”, por lo que revelan que fuera de su casa muestra grandes falencias, sobre todo en la última línea.

En cuanto a lo que será el resultado del partido, que tendrá el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, la Inteligencia Artificial destaca que el Millonario “es favorito para llevarse la clasificación”. Incluso, pronostica “un resultado como 2-1 a favor de River sería plausible: goles repartidos, bastante acción ofensiva por parte de ambos equipos, y River aprovechando su experiencia”. Y destacó que los goles del Millonario los convertirán Borja y Giuliano Galoppo. Pero del elenco gumarelo no destacó a ningún futbolista, sino que expresó que el tanto “es posible si logran progresar ofensivamente”.

¿Y si se define por penales? El resultado del primer partido, que terminó igualado sin goles sentencia que, de volver a empatar sin importar el marcador final, la serie se trasladará a los disparos desde el punto penal. En ese caso, la Inteligencia Artificial aseguró que “River tiene más jerarquía individual y ejecutores más confiables”, que “Franco Armani, aún irregular en el último tiempo, sigue siendo un arquero ‘copero’ con ventaja psicológica en estos escenarios” y que “Libertad dependería demasiado de un Silva inspirado y de que River falle”.

En síntesis, si todo termina con la definición desde los doce pasos, la IA sostiene que ve a “River con un 60-65% de chances de imponerse”. Ya sea en los 90 minutos o por la tanda de cinco penales por equipo, el equipo argentino se quedaría con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuándo se juega la revancha entre River y Libertad?

La definición de la serie por los octavos de final de la Copa Libertadores entre River y Libertad, será el jueves 21 de agosto a partir de las 21:30 horas de Argentina. Allí, en el Estadio Monumental que estará colmado de fanáticos, el Millonario buscará sellar la clasificación a la próxima ronda que lo medirá contra el ganador de Palmeiras (4) – (0) Universitario de Perú.

