River Plate

Con una duda en el mediocampo, Gallardo define la formación de River para enfrentar a Libertad por la Copa Libertadores 2025

El Millonario recibe este jueves al Gumarelo por la vuelta de los octavos de final del torneo más importante del continente.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© Prensa RiverMarcelo Gallardo

River y Libertad definirán este jueves quién será el último equipo en clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Cinco de las ocho series ya tienen a su vencedor, Botafogo y Liga de Quito jugarán su partido en el primer turno de esta jornada, mientras que por su parte Palmeiras tiene un pie y medio adentro tras golear 4 a 0 a Universitario a Perú en la ida, por otro lado, el Millonario y el Gumarelo igualaron sin goles en Paraguay y la serie quedó abierta. Cabe recordar que el vencedor de esta serie se medirá ante el Verdao en la próxima instancia.

El pasado miércoles, Marcelo Gallardo dio a conocer la nómina de convocados para enfrentar a Libertad y en la misma se confirmó lo que se sospechaba hacía unos días: Lucas Martínez Quarta se recuperó de su esguince de rodilla, mientras que Maxi Salas todavía no lo hizo y se perderá el duelo ante el Gumarelo.

Ante este panorama, el probable once para jugar contra el conjunto paraguayo es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Sebastián Driussi. (Foto: Prensa River).

El Muñeco tiene una duda en la mitad de la cancha

Si bien Kevin Castaño venía siendo titular indiscutido, sus últimas actuaciones lejos estuvieron de ser buenas e inclusive Marcelo Gallardo lo sacó en algunos encuentros. Por su parte, el que entró muy bien en Paraguay y tuvo buenos minutos el pasado domingo ante Godoy Cruz fue Nacho Fernández, por lo que todo indica que el Cerebro iría desde el comienzo. Quien se ganó un lugar a base de goles fue Giualiano Galoppo.

Con un regreso esperado y una baja sensible, los convocados de River para enfrentar a Libertad por Copa Libertadores

Driussi, un alivio para Gallardo

Sebastián Driussi estuvo fuera de las canchas entre el 17 de junio -cuando se lesionó en el inicio del Mundial de Clubes- hasta el 14 de agosto. En ese periodo, el Millonario sufrió su ausencia. Miguel Ángel Borja no estuvo a la altura, mientras que el regreso del Gordo le cambió la cara al equipo: jugó muy bien el segundo tiempo en Asunción contra Libertad y el pasado domingo marcó dos tantos ante Godoy Cruz en el triunfo por 4 a 2.

Publicidad
La incómoda situación de dos borrados por Gallardo en River: cómo pasan sus días y qué será de su futuro

Noel Gallagher palpitó el show de Oasis en Argentina: “River Plate es muy especial para nosotros”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

