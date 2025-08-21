River y Libertad definirán este jueves quién será el último equipo en clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Cinco de las ocho series ya tienen a su vencedor, Botafogo y Liga de Quito jugarán su partido en el primer turno de esta jornada, mientras que por su parte Palmeiras tiene un pie y medio adentro tras golear 4 a 0 a Universitario a Perú en la ida, por otro lado, el Millonario y el Gumarelo igualaron sin goles en Paraguay y la serie quedó abierta. Cabe recordar que el vencedor de esta serie se medirá ante el Verdao en la próxima instancia.

El pasado miércoles, Marcelo Gallardo dio a conocer la nómina de convocados para enfrentar a Libertad y en la misma se confirmó lo que se sospechaba hacía unos días: Lucas Martínez Quarta se recuperó de su esguince de rodilla, mientras que Maxi Salas todavía no lo hizo y se perderá el duelo ante el Gumarelo.

Ante este panorama, el probable once para jugar contra el conjunto paraguayo es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Sebastián Driussi. (Foto: Prensa River).

El Muñeco tiene una duda en la mitad de la cancha

Si bien Kevin Castaño venía siendo titular indiscutido, sus últimas actuaciones lejos estuvieron de ser buenas e inclusive Marcelo Gallardo lo sacó en algunos encuentros. Por su parte, el que entró muy bien en Paraguay y tuvo buenos minutos el pasado domingo ante Godoy Cruz fue Nacho Fernández, por lo que todo indica que el Cerebro iría desde el comienzo. Quien se ganó un lugar a base de goles fue Giualiano Galoppo.

Driussi, un alivio para Gallardo

Sebastián Driussi estuvo fuera de las canchas entre el 17 de junio -cuando se lesionó en el inicio del Mundial de Clubes- hasta el 14 de agosto. En ese periodo, el Millonario sufrió su ausencia. Miguel Ángel Borja no estuvo a la altura, mientras que el regreso del Gordo le cambió la cara al equipo: jugó muy bien el segundo tiempo en Asunción contra Libertad y el pasado domingo marcó dos tantos ante Godoy Cruz en el triunfo por 4 a 2.

