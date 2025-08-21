Qué pasa si River gana, empata o pierde vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Este jueves, con el Estadio Monumental de Núñez como testigo y como escenario, River Plate y Libertad se encuentran frente a frente en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la presente edición de la Copa Libertadores de América.

No es un detalle menor que, una semana atrás, en Asunción del Paraguay, el Gumarelo y el Millonario no se sacaron ventajas como consecuencia de un pálido empate 0-0. Debido a ello, la serie quedó completamente abierta de cara a la resolución en Buenos Aires.

No es un detalle menor que este partido en territorio argentino será arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte, mientras que podrá seguirse de cerca por intermedio de la pantalla de Disney+.

River y Libertad se enfrentan por Copa Libertadores.

Qué pasa si River gana, empata o pierde vs. Libertad

Si River gana: el triunfo del Millonario, sea cual sea el resultado, lo clasificará a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

la paridad contra Libertad generará una definición desde el punto del penal para conocer al clasificado.

la caída del Millonario, sea cual sea el resultado, lo dejará afuera de la actual edición de la Copa Libertadores.

El rival de River o Libertad en cuartos de final

El ganador de la serie compuesta por River Plate y Libertad de Paraguay medirá fuerzas con Palmeiras o Universitario de Perú en cuartos de final.

