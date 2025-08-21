Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Tras un exquisito pase de Marcos Acuña, River le empezó a ganar a Libertad por el gol de Sebastián Driussi

El delantero con pasado en Austin y Zenit, abrió la cuenta en el Monumental para que el Millonario le gane parcialmente al Gumarelo.

Por Julián Mazzara

El gol de Driussi en River vs. Libertad
© Getty ImagesEl gol de Driussi en River vs. Libertad

River y Libertad estaban igualando sin goles en el Monumental, pero los dirigidos por Marcelo Gallardo eran superiores a su rival. Pese a ello, no lograban romper la paridad. Hasta que apareció Sebastián Driussi, quien aprovechó un rebote en el travesaño tras el remate de Facundo Colidio que no pudo controlar con claridad luego de un fabuloso centro, de tres dedos, que lanzó Marcos Acuña.

La defensa del Gumarelo quedó pagando, no llegó a cerrar el anticipo de Colidio, además de que perdió la marca del atacante nacido en San Justo, quien ya venía de anotarle un doblete a Godoy Cruz por el campeonato doméstico. A raíz de la ‘palomita’ de Driussi, el Millonario se puso en ventaja.

A partir de este tanto, el delantero de 29 años alcanzó los 10 festejos en lo que va del año (disputó 25 encuentros) y aportó una sola asistencia. De hecho, hasta ahora es el máximo artillero riverplatense, ya que su compañero de ataque con pasado en Inter de Milán y Boca posee nueve, hasta el momento.

Tweet placeholder

El cuadro de la Copa Libertadores

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Una tragedia en la que perdió el fútbol, producto del peor operativo de seguridad que recuerde"

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
La FIFA reconoció a dos jugadores de River y el Millonario le respondió: "Campeones"
River Plate

La FIFA reconoció a dos jugadores de River y el Millonario le respondió: "Campeones"

No se vio en TV: el gesto de Acuña que desató la furia de Dumfries en River vs. Inter
Mundial de Clubes

No se vio en TV: el gesto de Acuña que desató la furia de Dumfries en River vs. Inter

El picante mensaje de Denzel Dumfries tras su cruce con Acuña luego de eliminar a River del Mundial de Clubes
Mundial de Clubes

El picante mensaje de Denzel Dumfries tras su cruce con Acuña luego de eliminar a River del Mundial de Clubes

Brilló en la Premier, lesionó a CR7 y amenazó a su club: "Si no me venden, me romperé los cruzados"
Fútbol europeo

Brilló en la Premier, lesionó a CR7 y amenazó a su club: "Si no me venden, me romperé los cruzados"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo