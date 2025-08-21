Tras un exquisito pase de Marcos Acuña, River le empezó a ganar a Libertad por el gol de Sebastián Driussi

River y Libertad estaban igualando sin goles en el Monumental, pero los dirigidos por Marcelo Gallardo eran superiores a su rival. Pese a ello, no lograban romper la paridad. Hasta que apareció Sebastián Driussi, quien aprovechó un rebote en el travesaño tras el remate de Facundo Colidio que no pudo controlar con claridad luego de un fabuloso centro, de tres dedos, que lanzó Marcos Acuña.

La defensa del Gumarelo quedó pagando, no llegó a cerrar el anticipo de Colidio, además de que perdió la marca del atacante nacido en San Justo, quien ya venía de anotarle un doblete a Godoy Cruz por el campeonato doméstico. A raíz de la ‘palomita’ de Driussi, el Millonario se puso en ventaja.

A partir de este tanto, el delantero de 29 años alcanzó los 10 festejos en lo que va del año (disputó 25 encuentros) y aportó una sola asistencia. De hecho, hasta ahora es el máximo artillero riverplatense, ya que su compañero de ataque con pasado en Inter de Milán y Boca posee nueve, hasta el momento.

Tweet placeholder

El cuadro de la Copa Libertadores