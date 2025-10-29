Los millones que Racing pone en juego ante Flamengo en la semifinal de la Copa Libertadores 2025

Los hinchas de Racing no dan más. La ansiedad es absoluta y la ilusión también. Este miércoles, a partir de las 21.30 horas, la Academia recibirá a Flamengo por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores. La ida se jugó en el Estadio Maracaná y terminó 1 a 0 para los brasileños, pero todo se definirá en el Cilindro ya que el resultado quedó más que abierto.

Más allá de la gloria deportiva y del gran sueño de volver a conquistar la Copa Libertadores después de 58 años, para Racing también sería muy importante desde lo económico el poder avanzar de fase. Cabe recordar que, de meterse en la final, la Academia se aseguraría acumular 7 millones de dólares como mínimo, que es lo que se lleva el subcampeón, pero podrían ser 24 millones de dólares en caso de gritar campeón.

ver también Pronósticos Racing Club vs Flamengo: el Cilindro sueña con otra noche épica de Copa Libertadores

El camino de Racing a la semifinal de la Copa Libertadores

Los dirigidos por Gustavo Costas compartieron el Grupo E con Fortaleza, Atlético Bucaramanga y Colo Colo, se clasificaron a octavos de final como líderes y así se aseguraron definir dicha instancia en Avallenda. En octavos dejaron en el camino a Peñarol con una victoria agónica, en cuartos superaron a Vélez en una llave para el infarto y en semifinales iniciaron con una derrota 1 a 0 ante Flamengo en el duelo de ida, pero todo se definirá este miércoles en Avellaneda.

Las probables formaciones de Racing y Flamengo

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare , Nazareno Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

La Academia busca revertir en el Cilindro el 1-0 de Flamengo en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Getty).

Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Racing recibe a Flamengo en el Cilindro el miércoles a las 21:30 horas por la vuelta de la semifinal.

recibe a en el Cilindro el a las 21:30 horas por la vuelta de la semifinal. El partido de ida en el Estadio Maracaná terminó 1 a 0 a favor del equipo brasileño.

terminó a favor del equipo brasileño. Alcanzar la final asegura un mínimo de 7 millones de dólares y hasta 24 millones si Gustavo Costas se consagra campeón.

ver también Grave accidente de un micro con hinchas de Flamengo en la previa del duelo ante Racing por Copa Libertadores