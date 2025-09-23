¿Murió la confianza de Palmeiras? El inesperado pedido de Abel Ferreira en la previa del partido ante River: “Es lo que espero”

En el Allianz Parque de San Pablo, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, Palmeiras recibe a River con el objetivo de mantener la victoria que obtuvo en el Más Monumental y así cerrar la clasificación a las semifinales del certamen continental.

Previo a este importante encuentro, Abel Ferreira, entrenador del Verdao, habló en conferencia de prensa, en donde elogió a los hinchas del Millonario por su aliento en el duelo de ida, y además, le pidió a los fanáticos que su equipo que apoyen a lo largo de los 90 minutos.

“Hoy en día no hay partidos fáciles. La prueba de eso está en el fútbol sudamericano, en el fútbol europeo, no existen partidos fáciles. Yo lo entiendo, pero ¿Por qué si Palmeiras estaba ganando por dos, después no por tres?. ¿Estamos jugando solos? ¿Dónde estamos jugando? ¿Sabés dónde era? ¿Sabés cuántos hinchas había apoyando?”, inició destacando a los hinchas del Millonario.

Y agregó, con un pedido a sus hinchas: “¿Fuiste allá y viste el ambiente que había? Me sentí muy orgulloso de mis jugadores porque era intimidante la forma en la que el rival empujaba. Eso es lo que espero que nuestros hinchas hagan el miércoles. Hay que hacerle sentir a nuestro rival lo mismo que sentimos nosotros cuando entramos al Monumental con 80 mil personas y estadio lleno”.

Por otro lado, volvió a afirmar que será un duro partido ante el equipo de Núñez: “Son partidos diferentes, aunque se trate de los mismos equipos otra vez. No sé cómo se desarrollará, no tengo una bola de cristal. Sé cómo nos prepararemos. No habrá grandes sorpresas para ninguno de los dos“.

Palmeiras recibió una importante cifra previo al partido

Previo al duelo contra el Millonario, el equipo brasileño recibió una importante cifra de dinero, ya que cobró la primera cuota de la transferencia de Richard Ríos al Benfica. Es por eso que cobró los primeros 9 millones de dólares, debido a que el pase se dio por 27 millones de la misma moneda.

La posible formación de Palmeiras vs. River por la Copa Libertadores

Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque.

