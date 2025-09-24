No se vio en TV: Gallardo encaró a los árbitros tras la eliminación de River ante Palmeiras en la Copa Libertadores

River tuvo un fuerte desconcierto sobre el final del partido y terminó perdiendo ante Palmeiras por 3-1 y le costó la eliminación en la Copa Libertadores, ya que el resultado global fue por 5-2 en favor de los brasileños. Pero más allá de lo que pasó en el campo de juego, hubo un detalle peculiar que no se vio en ningún lado: Marcelo Gallardo encaró al árbitro Andrés Matonte.

Hubo situaciones dentro del partido que provocaron las quejas por parte del cuerpo técnico riverplatense, como así también en algunas ocasiones lo hicieron los brasileños. Pero sobre el final del cotejo, el Muñeco fue directamente a buscar al charrúa para pedirle explicaciones de las sanciones que dictaminó en el tiempo reglamentario.

A pesar de que el DT del Millonario buscó intimidarlo, el colegiado nacido en Montevideo y de 37 años no se inmutó y mantuvo la postura junto a los jueces de línea, además de que le respondió a Gallardo sobre lo que el estratega le cuestionaba. Incluso, en la conferencia de prensa se refirió al arbitraje.

“Al árbitro se le fue de las manos el partido. En el primer tiempo sintió la presión acá dentro y salió a jugar el segundo con algunas situaciones que cambiaron en ese concepto. Lo estaba llevando bien y después cambió la cosa”, exclamó. Y también añadió que “el árbitro no supo manejar el partido. Primero cobra algo que no ve, porque está de espaldas y cobra la mano porque quiere”.

Lo que se le viene a River

Tras la eliminación en la Copa Libertadores, a River se le viene el partido ante Deportivo Riestra, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura y luego enfrentará a Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En el caso del duelo contra el Malevo, se disputará este domingo 28 de septiembre a las 18:00 en el Monumental, mientras que ante la Academia se jugará el jueves 2 de octubre, y si bien no está oficializada la sede ni el horario, sería en el Gigante de Arroyito, a las 21:30.

El cuadro de la Copa Libertadores