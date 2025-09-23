No se vio en TV: la reacción de Guillermo Barros Schelotto contra el árbitro apenas terminó Racing vs. Vélez

La victoria de Racing le puso punto final a la participación de Vélez en la Copa Libertadores 2025. El Fortín, que en la ronda anterior dejó en el camino a Fortaleza, deberá conformarse con estar entre los ocho mejores del certamen. Quien no quedó satisfecho fue Guillermo Barros Schelotto, que se la agarró con el equipo arbitral apenas finalizó el partido.

El entrenador del Fortín, a quien se lo vio furioso con las autoridades en el gol de Santiago Solari, fue protagonista de una llamativa situación luego del pitazo final. Disconforme con las decisiones de los jueces, el entrenador fue directo a su posición, en una escena que no fue captadas por las cámaras de la transmisión oficial.

Guillermo detuvo su marcha a un par de metros de los árbitros y se quedó parado, con brazos en jarra, observándolos fijamente. No hubo ningún reclamo de parte del estratega, pero su mirada se mantuvo firme durante un buen rato. Los jueces lo ignoraron.

Qué dijo Guillermo del arbitraje de Ostojich

En conferencia de prensa, Guillermo dejó en claro cuál fue su malestar luego del gol: “Para mí hizo el lateral 10 metros más allá, eso me pareció y por eso le protesté el cuarto árbitro“. De todas formas, reconoció a su rival: “Pasó Racing y lo felicitamos. Supo defender el gol de la ida y nosotros no logramos hacer los goles cuando tuvimos la pelota”.

Sobre el gol anulado a su equipo, declaró: “No andaba la tablet que teníamos en el banco de suplentes. El gol había impactado en todos… en la gente, en los jugadores, pero evidentemente no entró porque lo determinó el VAR”.

El posible rival de Racing en semifinales

Mientras los jugadores de Racing disfrutan de la clasificación, su próxima llave quedará formada el jueves. Será ante el vencedor entre Flamengo y Estudiantes, que se enfrentarán en La Plata por el partido de vuelta. En la apertura de la serie, en Río de Janeiro, los cariocas se impusieron por un 2-1 apretado que deja abiertas las chances para los de Eduardo Domínguez.

