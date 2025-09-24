Es tendencia:
Copa Libertadores

Por qué Boca debe hinchar por River contra Palmeiras en la Copa Libertadores

A pesar de la rivalidad, el Xeneize saldrá favorecido en caso de que los de Núñez avancen en el certamen continental.

El equipo de River ante Palmeiras.
© GettyEl equipo de River ante Palmeiras.

Luego de perder 2 a 1 en el Estadio Más Monumental, River viaja a San Pablo para enfrentarse a Palmeiras por la revancha de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, en búsqueda de dar vuelta la serie para seguir avanzando en el certamen. 

En este encuentro, no solo estarán expectantes los hinchas del Millonario, quienes a la distancia alentarán a su equipo para que siga en la competencia, sino que también deberán hacerlo los de Boca, debido a que les conviene pensando en la clasificación a la edición 2026.

Es que, teniendo en cuenta que una de las dos vías que tiene para clasificar a la Libertadores del año que viene, al Xeneize le conviene que el elenco comandado por Marcelo Gallardo sea el campeón de este certamen, debido a que de esta manera libera un cupo en la tabla anual.

Por el momento, el Millonario es el puntero de la tabla anual con 49 puntos, por lo que obtiene el boleto directo a la fase de grupos. Boca, por su parte, está segundo con 47, misma cantidad de unidades que Rosario Central, que tiene un encuentro menos, por lo que lo puede pasar.

En caso de terminar tercero, el elenco de la Ribera vivirá la misma situación que este año, ya que quedará clasificado para jugar la fase previa, en la que quedó eliminado ante Alianza Lima de Perú por penales, por lo que no jugó ni Libertadores ni Sudamericana en la temporada. 

Así las cosas, a pesar de que su clásico rival avance de ronda, al Xeneize le conviene que siga con vida en la competencia para que pueda liberarle un cupo pensando en su vuelta a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. 

Así está la tabla anual de la Liga Profesional 

#EquipoPtsPjGEPGFGCDif
1River Plate4925131023716+21
2Boca Juniors472513843617+19
3Rosario Central4724121112812+16
4Argentinos Juniors442512853417+17
5Deportivo Riestra4325111042512+13
6Barracas Central412511863127+4
7San Lorenzo4025101052016+4
8Tigre392511682619+7
9Huracán392510962420+4
10Racing 3825122113628+8
11Lanús36259972219+3
12Independiente Rivadavia36259973029+1
Del 1° al 3° clasifican a la Copa Libertadores. Del 4° al 9° clasifican a Copa Sudamericana.
