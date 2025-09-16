Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Por qué no juega Marcos Rojo en Racing vs. Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores

El ex defensor de Boca no figura entre los presentes de Racing por una expulsión sufrida en octavos de final.

Por Lautaro Tiburzio

Marcos Rojo, jugador de Racing.
© Prensa RacingMarcos Rojo, jugador de Racing.

Racing y Vélez Sarsfield abren la ronda de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 con un partidazo y una serie más que pareja en la previa. Con el duelo de ida en el José Amalfitani, los de Guillermo Barros Schelotto y los de Gustavo Costas definirán a uno de los semifinalistas de esta edición del certamen continental más importante.

Para el conjunto que hoy hace las de visitante, el DT no pudo contar con una pieza importante como Marcos Rojo. El defensor rescindió su contrato con Boca y llegó a Racing para ser refuerzo exclusivamente para la Copa Libertadores y Copa Argentina. Sin embargo, el zurdo de 35 años no está presente en el partido ante Vélez.

lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Qué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Vélez por el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Qué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Vélez por el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores

El novedoso cambio reglamentario que anunció Conmebol de último momento para la Copa Libertadores
Copa Libertadores

El novedoso cambio reglamentario que anunció Conmebol de último momento para la Copa Libertadores

Gabriel Arias cerró su Instagram por las críticas de los hinchas de Racing
Fútbol Argentino

Gabriel Arias cerró su Instagram por las críticas de los hinchas de Racing

Pronósticos Lanús vs Fluminense: el Grana quiere imponer condiciones en su casa
Apuestas

Pronósticos Lanús vs Fluminense: el Grana quiere imponer condiciones en su casa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo