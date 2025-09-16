Por qué no juega Marcos Rojo en Racing vs. Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Racing y Vélez Sarsfield abren la ronda de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 con un partidazo y una serie más que pareja en la previa. Con el duelo de ida en el José Amalfitani, los de Guillermo Barros Schelotto y los de Gustavo Costas definirán a uno de los semifinalistas de esta edición del certamen continental más importante.

Para el conjunto que hoy hace las de visitante, el DT no pudo contar con una pieza importante como Marcos Rojo. El defensor rescindió su contrato con Boca y llegó a Racing para ser refuerzo exclusivamente para la Copa Libertadores y Copa Argentina. Sin embargo, el zurdo de 35 años no está presente en el partido ante Vélez.