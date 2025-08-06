Es tendencia:
Preocupación en River por el árbitro designado para la ida ante Libertad por la Copa Libertadores: el polémico antecedente vs. Boca

El Millonario se llevó una sorpresa al conocer quién impartirá justicia en el encuentro de ida ante los paraguayos.

Por Agustín Vetere

El árbitro designado para Libertad vs. River.
El árbitro designado para Libertad vs. River.

A poco más de una semana del inicio de la etapa de eliminación directa de la Copa Libertadores, River Plate ya sabe que Wilton Sampaio será el árbitro para la ida de los octavos de final ante Libertad de Paraguay.

El árbitro brasileño tiene un polémico antecedente en partidos del Millonario, nada menos que ante Boca Juniors. Fue en la vuelta de las semifinales de la Libertadores 2019, en la que el Xeneize triunfó, pero fueron los de Marcelo Gallardo quiénes accedieron a la final.

En aquel compromiso, disputado en La Bombonera, los hinchas de River consideraron que Sampaio inclinó la balanza a favor de los locales. En total, al Millonario le sancionaron 27 faltas aquella noche, muchas polémicas y cercanas al área de Franco Armani.

Jan Hurtado, a 10 minutos del final del trámite, marcó el único tanto de la noche, que sirvió para el descuento, pero no para remontar los dos tantos que habían gritado los de Núñez en la ida.

De esa manera, el Millonario accedió a la final de la edición en Lima, dónde intentó defender el título que consiguió en Madrid. Sin embargo, y en una ráfaga sobre el final, se les escapó la quinta estrella por el recordado doblete de Gabigol, héroe de Flamengo.

Con el duelo ante Independiente por el Torneo Clausura en el medio, los de Gallardo ya piensan en el duelo ante Libertad. Será el jueves 14 de agosto a las 21.30 en el Estadio Tigo La Huerta de Asunción, con capacidad para 15 mil personas.

El partido de la polémica con Sampaio como árbitro

Todos los árbitros asignados para la ida de los octavos de final

