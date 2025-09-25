Es tendencia:
La estrategia de los hinchas de Estudiantes para eliminar a Flamengo de la Copa Libertadores

Los hinchas del Pincha se acercaron al hotel del Mengao y prendieron fuegos artificiales en horas de la madrugada.

Por Marco D'arcangelo

Los hinchas de Estudiantes en 1 y 57.
© GettyLos hinchas de Estudiantes en 1 y 57.

Luego de perder 2 a 1 en la ida en el Estadio Maracaná ante Flamengo, en el Estadio de 1 y 57, Estudiantes busca ganar por más de un gol de diferencia, dar vuelta la llave de cuartos de final y lograr la clasificación a las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores.

En la previa de este encuentro, los hinchas del Pincharrata tomaron una particular estrategia para lograr la clasificación a la siguiente instancia del certamen, ya que se acercaron al hotel donde concentraba el plantel del Mengao y los molestaron durante la madrugada de este jueves.

Es que, cerca de la 1 de la mañana los fanáticos de Estudiantes comenzaron a tirar fuegos artificiales en una zona cercana al hotel Greenville Polo & Resort, con el objetivo de que los futbolistas del elenco brasileño no puedan descansar de la mejor manera de cara al encuentro. 

Rápidamente esta situación se viralizó en las redes sociales, debido a que los simpatizantes del Flamengo que se encontraban cerca del estadio de su equipo filmaron distintos videos para mostrar el ambiente en La Plata a menos de 24 horas para la revancha en el Jorge Luis Hirschi.

Esta misma medida de los hinchas de Estudiantes la tomaron los de Racing en la previa de la revancha ante Peñarol por los octavos de final. En aquella oportunidad, molestaron al Manya en horas de la madrugada y luego se quedaron con la victoria agónica para quedarse con el pase a los cuartos de final. 

Las posibles formaciones de Estudiantes y Flamengo para el partido

  • Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo.
  • Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira y Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñíguez y Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro y Samuel Lino.
